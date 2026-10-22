Dünya genelindeki internet sitelerinin yaklaşık yüzde 70’ini etkilediği öne sürülen “PHP2Shell” adlı kritik güvenlik açığı, PHP tabanlı sistemlerin güvenliğini yeniden gündeme taşıdı. Kamu kurumlarından e-ticaret sitelerine kadar geniş bir alanı ilgilendirdiği belirtilen zafiyet, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda ciddi ekonomik sonuçlara yol açabilecek riskler arasında gösteriliyor.

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HABERİN ÖZETİ PHP2Shell alarmı: Şifre bile gerekmiyor! Milyonlarca liralık kayıp riski Dünya genelindeki internet sitelerinin yaklaşık %70'ini etkilediği öne sürülen “PHP2Shell” adlı kritik güvenlik açığı, PHP tabanlı sistemlerin güvenliğini tehdit ederek ciddi ekonomik sonuçlar doğurabilecek riskler arasında gösteriliyor. “PHP2Shell” adlı kritik PHP güvenlik açığı, dünya genelindeki internet sitelerinin yaklaşık %70’ini etkiliyor ve son 10 yılın en ciddi krizlerinden biri olarak kabul ediliyor. Saldırganların şifre veya kimlik doğrulamaya ihtiyaç duymadan, yalnızca birkaç saniye içinde uzaktan kod çalıştırarak sunucuları ele geçirmesine yol açan bu zafiyet nedeniyle Türkiye genelinde ulusal düzeyde siber alarm verildi. Ekonomist Necmettin Batırel, Türkiye'deki binlerce e-ticaret sitesi ve kamu kurumlarının kullandığı PHP tabanlı altyapıların bu açık nedeniyle veri tabanlarının çalınabileceğini veya sistemlerin şifrelenebileceğini belirtti. Avrupa'da önlem amaçlı sitelerin geçici olarak kapatılmasının dahi günlük milyonlarca liralık ciro kaybına yol açtığı, Türkiye'de de benzer durumların yaşanabileceği ifade edildi. Krizin ekonomik bir çöküşe dönüşmesini engellemek adına Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı ulusal çapta acil güvenlik taraması başlattı. Kesin çözüm olarak PHP'nin güvenli sürümlerine geçiş yapılması, güncellemeyi hemen uygulayamayanların ise sistemlerini geçici olarak dış trafiğe kapatması veya izole etmesi öneriliyor.

Ekonomist Necmettin Batırel, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a açıklamasında PHP altyapılarını hedef aldığı belirtilen güvenlik açığının olası ekonomik sonuçlarına dikkat çekti.

SON 10 YILIN EN CİDDİ KRİZLERİNDEN BİRİ

Dünya genelindeki internet sitelerinin yaklaşık %70’ini etkileyen ve son 10 yılın en ciddi krizlerinden biri olarak kabul edilen “PHP2Shell” adlı kritik PHP güvenlik açığı, Türkiye’deki kamu kurumları, e-ticaret siteleri, bankacılık altyapıları ve binlerce özel sektör kuruluşunu doğrudan tehdit ediyor.

Saldırganların şifre veya kimlik doğrulamaya ihtiyaç duymadan, yalnızca birkaç saniye içinde uzaktan kod çalıştırarak sunucuları ele geçirmesine yol açan bu zafiyet nedeniyle Türkiye genelinde ulusal düzeyde siber alarm verildi. Müdahale edilmediği takdirde PHP altyapısında ortaya çıkan bu siber kriz, Türk ekonomisinde ciddi ve kalıcı hasarlara yol açma potansiyeline sahip.

Batırel, "Türkiye’deki binlerce e-ticaret sitesi, WordPress (WooCommerce), Magento, Drupal ve Joomla gibi tamamen PHP tabanlı açık kaynaklı altyapıları kullanıyor. Saldırganların şifreye ihtiyaç duymadan uzaktan kod çalıştırmasına (RCE) izin veren bu açık, e-ticaret sitelerinin veri tabanlarının çalınmasına ya da sistemlerin tamamen şifrelenmesine yol açabilir" diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

Avrupa’da olduğu gibi önlem amaçlı sitelerin geçici olarak kapatılması dahi günlük milyonlarca liralık ciro kaybı ve operasyonel maliyet artışı anlamına geldiğini ifade eden Batırel, "Türkiye’de kamu kurumları ve vatandaşlara dijital hizmet sunan portal altyapılarının bir kısmı PHP mimarisinden faydalanmaktadır. Güvenlik açığının istismar edilmesi; dijital kamu hizmetlerinin aksamasına, finansal veri akışının kesilmesine ve lojistik/tedarik zincirinde tıkanmalara neden olarak genel ekonomik işleyişi yavaşlatabilir.

Siber saldırganların hassas ticari ve kişisel verileri ele geçirmesi durumunda şirketler; doğrudan fidye talepleri ve veri kurtarma masrafları, KVKK mevzuatı kapsamında karşı karşıya kalınacak ağır finansal cezalar, müşteri güveninin sarsılması sonucu uzun vadeli pazar ve gelir kaybı gibi ciddi ekonomik faturalarla karşılaşabilir." şeklinde konuştu.

Krizin ekonomik bir çöküşe veya büyük bir finansal hasara dönüşmesini engellemek adına, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı (TR-26-1372 koduyla) ulusal çapta acil güvenlik taraması başlattı.

Batırel, kesin çözüm olarak, "PHP geliştiricileri tarafından jet hızıyla yayımlanan 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27 ve 8.5.12 güvenli sürümlerine geçiş yapılması gerekmektedir. Güncellemeyi hemen uygulayamayan ticari işletmelerin ve kurumların, sistemlerini korumak adına internet sitelerini geçici olarak dış trafiğe kapatması veya izole etmesi önerilmektedir.

Etkilenen PHP sürümlerinin acilen tespit edilerek resmî güvenli sürümlere yükseltilmesi gerekmektedir. Kritik PHP servislerine ve yönetim panellerine dışarıdan erişim, güvenlik duvarı (WAF) kurallarıyla sadece yetkili IP adreslerine izin verilecek şekilde kısıtlanmalıdır. Yurt dışından erişime ihtiyacı bulunmayan sistemlerin, küresel saldırı dalgalarından korunmak amacıyla ivedilikle uluslararası trafiğe kapatılması tavsiye edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Avrupa’da (Fransa, Hollanda, Finlandiya vb.) birçok devlet kurumu sitelerini önlem olarak kapatırken, Türkiye’de de yamayı hemen uygulayamayan sistem yöneticilerinin sitelerini geçici olarak çevrim dışı yapmaları öneriliyor.