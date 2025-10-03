Menü Kapat
Hava Durumu
22°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Piyasalar enflasyon kararını bekliyor! Küreselde pozitif seyir

Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kapanmasının etkilerine yönelik belirsizliklere karşın, ülkede faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor. Hükümetin kapanmasının etkilerine yönelik belirsizliklere karşın, bu durumun uzun bir sürece yayılmayacağına yönelik iyimserlikler ve artan faiz indirim beklentileri pay piyasalarında risk iştahının varlığını korumasını sağlıyor. Yurt içi piyasalar ise bugün açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı. İşte detaylar...

ABD Merkez Bankasının () para politikasına ve atacağı adımlara ilişkin sinyaller aranmaya devam ediliyor. Bir süredir piyasaların odağında bulunan ve bugün açıklanması beklenen tarım dışı ve işsizlik oranı gibi verilerin de bulunduğu istihdam raporunun hükümetin kapalı olması sebebiyle bugün açıklanmayacağı öngörülüyor.

Piyasalar enflasyon kararını bekliyor! Küreselde pozitif seyir

ABD'li yetkililerin hükümetin kapanmasına ilişkin açıklamaları da yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada Demokratların hükümetin kapanması sırasında devlet kurumlarını küçültmek için kendisine benzersiz bir fırsat sunduğunu belirtti. Analistler, Trump'ın federal çalışanların kalıcı olarak toplu işten çıkarılacağı tehdidinde bulunmasının iş gücü piyasasındaki yavaşlamaya dair endişeleri daha da artırabileceğini ifade etti.

EKONOMİK BÜYÜME ARTABİLİR

Hükümetin kapanmasının mali riskleri de gündeme gelirken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ülkede ekonomik büyümenin hükümetin kapanmasından zarar görebileceğini kaydetti.

Piyasalar enflasyon kararını bekliyor! Küreselde pozitif seyir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'de hükümetin kapanmasının etkisinin kapanmanın süresine ve yöntemine bağlı olacağını belirterek "Federal hükümetin tam olarak finanse edilmeye devam etmesini sağlayacak bir uzlaşmaya varılabileceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarihsel olarak, hükümetin kapanmasının hisse senedi piyasaları üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olduğuna işaret eden analistler, önemli ekonomik verilerin yayımlanmasındaki aksamanın Fed'in ekonomiyi değerlendirme ve politika yönlendirme kabiliyeti için risk oluşturduğunu belirtti.

Piyasalar enflasyon kararını bekliyor! Küreselde pozitif seyir

ENFLASYON VE İSTİHDAM GÜNDEMDE

Ekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirterek, verilere ve gerçeklere dayalı yaklaşım sürdürdüklerini anlattı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, kapanma sırasında resmi istihdam istatistiklerinin açıklanmamasının durumu zorlaştırdığını belirterek, kapanmanın uzun sürmesi durumunda Fed'in elindeki bilgilerle karar alacağını söyledi.

Piyasalar enflasyon kararını bekliyor! Küreselde pozitif seyir

ABD ENDEKSİLERİ YENİDEN REKOR KIRDI

ABD'de faiz indirim beklentilerinin güçlü kalması ABD endekslerini rekora götürdü. Dün S&P 500 endeksi yüzde 0,06, Nasdaq endeksi yüzde 0,39 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,17 değer kazandı. S&P 500 endeksi ve Nasdaq endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, Dow Jones endeksi kapanış rekoru tazeledi. Endeks vadeli kontratlar yeni güne de pozitif başladı.

Piyasalar enflasyon kararını bekliyor! Küreselde pozitif seyir

ONS ALTIN HAFİF DÜŞÜŞTE

Altının onsu dün 3 bin 896,93 dolara çıkarak rekor tazelemesine karşın günü yüzde 0,24 değer kaybıyla 3 bin 857 dolardan tamamladı. Altının onsu şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,05 altında 3 bin 854 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise 4,10 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi dün yüzde 0,1 yükselişle 97,9 seviyesinden kapandı. Dolar endeksi yeni güne yatay seyirle başladı. Brent petrolün varili ise şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 64,4 dolardan işlem görüyor.

Piyasalar enflasyon kararını bekliyor! Küreselde pozitif seyir

ECB BAŞKANININ KONUŞMASI BEKLENİYOR

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Hollandan'nın başkenti Amsterdam'daki konuşması takip edilecek.

Bölgede Rusya ile artan gerilimler de yatırımcıların odağında bulunuyor. Belçika Başbakanı Bart De Wever, büyük kısmı ülkesinde bulunan dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya sağlanacak bir kredinin teminatı olarak kullanılması durumunda doğabilecek risklerin diğer ülkelerle paylaşılması gerektiğini söyledi.

Piyasalar enflasyon kararını bekliyor! Küreselde pozitif seyir

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, son aylarda Ukrayna'daki savaşın sonlandırılması için diplomatik girişimlerin arttığına değinerek, "Rusya acımasız saldırılarına devam ediyor. Artık herkes şunu açıkça anlamalı ki Rusya buna zorlanana kadar durmayacak ve sadece Ukrayna için değil, bugün hepimiz için bir tehdit oluşturuyor." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya'nın savaşı sürdürebilecek imkanlara sahip olduğunu ifade ederek, Avrupa ülkelerini Rusya'dan petrol satın almaktan vazgeçmeye çağırdı.

Makroekonomik tarafta ise Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ağustos ayında yüzde 6,3 seviyesine çıktı. Bugün Avro Bölgesinde açıklanacak üretici enflasyonu ve hizmet sektörü aktivitesi verilerinin bölgedeki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 düşerken, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,28 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,13 yükseldi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Piyasalar enflasyon kararını bekliyor! Küreselde pozitif seyir

ASYA PİYASALARINDA DALGALANMA

Asya'da Güney Kore ve Çin'de tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmezken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, fiyat artışlarına yönelik " bankanın hedefine kalıcı olarak ulaşma yolunda." dedi. Ueda, ABD ekonomisinin gelecekteki seyrinin Japonya ekonomisini önemli ölçüde etkileyebileceğini kaydetti.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 2,3'ten yüzde 2,6'ya yükseldi. Ülkede açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 53,3 ile aktivitede artışa işaret etti. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 yükselişle, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,9 düşüşle işlem görüyor.

Piyasalar enflasyon kararını bekliyor! Küreselde pozitif seyir

YURT İÇİNDE MB ENFLASYON KARARI BEKLENİYOR

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,23 değer kaybederek 11.082,63 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında yatay seyretti.

Yurt içinde dün açıklanan verilere göre, Merkez Bankasının toplam rezervleri, 26 Eylül haftasında 182 milyar 953 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı ise aynı dönemde 26 trilyon 64 milyar 411 milyon 797 bin liraya çıktı. Öte yandan, bugün yurt içinde eylül ayına ilişkin enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Piyasalar enflasyon kararını bekliyor! Küreselde pozitif seyir

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,47 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistler 2025 sonunda ise enflasyonun yüzde 30,09 olmasını öngörüyor.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 41,6040'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 41,6730'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini söyledi.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün açıklanacak istihdam raporu verilerinin ertelenmesinin beklendiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.100 ve 11.200 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

