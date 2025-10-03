Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 3 Ekim döviz kuru rakamları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, küresel ekonomik gelişmeler ve parite hareketleri kurların yönünü şekillendirmeye devam ediyor. Haftanın son gününde döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…

TSİ 08.45 itibarıyla dolar 41,67 liradan işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 48,88 lira seviyelerinde seyrediyor.

Dün doların satış fiyatı 41,6080, Euro'nun satış fiyatı ise 48,8530 lira olmuştu.