Otagaza zam geldi: Cuma gününün akaryakıt fiyatları belli oldu

Brent petrolün varil fiyatı 64 dolara kadar gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Bu gerileme henüz yurtiçi piyasada akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımadı.
Otogaz (LPG) fiyatlarına gece yarısından itibaren 1,20 TL'lik zam gelmesiyle birlikte 3 Ekim 2025 tarihinin motorin, benzin ve LPG fiyatları da şekillenmiş oldu. Benzin ve motorin fiyatlarında halihazırda bir değişim yaşanmadı.
Benzin litre fiyatı: 53.29 TL
Motorin litre fiyatı: 54.48 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 53.13 TL
Motorin: 54.35 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 54.13 TL
Motorin litre fiyatı: 55.48 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 54.60 TL
Motorin litre fiyatı: 55.81 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL