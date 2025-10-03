Otagaza zam geldi: Cuma gününün akaryakıt fiyatları belli oldu

Brent petrolün varil fiyatı 64 dolara kadar gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Bu gerileme henüz yurtiçi piyasada akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımadı.

Otogaz (LPG) fiyatlarına gece yarısından itibaren 1,20 TL'lik zam gelmesiyle birlikte 3 Ekim 2025 tarihinin motorin, benzin ve LPG fiyatları da şekillenmiş oldu. Benzin ve motorin fiyatlarında halihazırda bir değişim yaşanmadı.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?



İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 53.29 TL

Motorin litre fiyatı: 54.48 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 53.13 TL

Motorin: 54.35 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 54.13 TL

Motorin litre fiyatı: 55.48 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 54.60 TL

Motorin litre fiyatı: 55.81 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL