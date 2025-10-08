Piyasalar hareketlendi! Dolar ve Euro'da son durum ne? İşte 8 Ekim 2025 döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin fiyatı

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen yatırımcılar ve vatandaşlar da "1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte 8 Ekim 2025 Çarşamba 2025 Döviz Kuru...

8 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

DOLAR NE KADAR OLDU?

ABD Doları: 41,69 (Alış) - 41,73 (Satış)

EURO NE KADAR OLDU?

EURO: 48,48 (Alış) - 48,55 (Satış)

STERLİN NE KADAR OLDU?

STERLİN: 55,82 (Alış) - 56,10 (Satış)

1 DOLAR = 41,73 TL