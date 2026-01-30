Piyasalar salı gününü bekliyor! Enflasyon belli olacak

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Şubat Salı günü kamuoyuyla paylaşacak. Tüketici Fiyat Endeksi, 2025 yılı aralık ayında aylık bazda yüzde 0,89 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 30,89 olarak kaydedilmişti.

TÜİK, 3 Şubat'ta ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuna duyuracak. TÜFE, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,89, Yİ-ÜFE yüzde 0,75 artış göstermiş, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,67 olarak kayıtlara geçmişti.

BEKLENTİ ANKETİNDEN NE SONUÇ ÇIKTI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerine göre,ocakta, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 1,15 puan azalarak yüzde 22,20 seviyesine, reel sektör için 1,90 puan düşerek yüzde 32,90'a gerilerken hanehalkı için 1,18 puan artarak yüzde 52,08 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,64 puan artarak yüzde 26,17 seviyesinde gerçekleşti.