Piyasaların Merkez Bankası faiz kararı tepkisi: Altın, dolar ve borsada hareketlilik
Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında aldığı faiz kararı sonrası piyasalarda hareketlilik yaşandı. Döviz fiyatları limitli dalgalandı. İşte dolar, euro, altın, ve borsadaki son durum...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50 düzeyinde sabit bıraktı.
Faiz kararı sonrasında işte dolar, euro, altın ve borsada hareketlilik yaşandı.
TCMB FAİZ KARARI BELLİ OLDU
TCMB faiz için karar verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.
Piyasaların beklentisi de faizin sabit tutulacağı yönündeydi.
FAİZ KARARINDAN SONRA DOLAR KAÇ OLDU?
Faiz kararının açıklanmasının ardından dolar ve euro hareketlendi.
Karar sonrası dolar/TL kuru, ilk tepki aşağı yönlü oldu.
Karar öncesi 32,90 Türk lirası olan dolar faiz kararının ardından 32,89'a düştü.
Döviz kurlarındaki bu hareketliliğin kısa vadeli olması bekleniyor.
ALTIN FİYATI NE KADAR?
Altın fiyatı da Merkez Bankası'nın faiz kararına tepki gösterdi.
Kararın açıklanmasının ardından altın ons fiyatı anlık hareketlendi.
27 Haziran 2024 Perşembe günü gram altın 2.447,03 TL, çeyrek altın 3.974,74 lira, cumhuriyet altını ise 15.853,22 liradan güne başladı.
Faiz kararının ardından altın fiyatları şu şekilde;
BORSADAN FAİZ KARARINA TEPKİ
Faiz kararı öncesinde yükseliş eğiliminde olan Borsa İstanbul (BIST) endeksi, açılışta yüzde 0,30 artışla 10.518,20 puanla güne başladı.
Borsa İstanbul karar sonrası 10.569,91 puana yükseldi.
EURO
Karar öncesi 35,31 Türk lirası olan euro faiz kararının ardından 35,22 Türk Lirası'na geriledi.