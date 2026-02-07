Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Ramazan alışverişinde özellikle teravih sonrası dikkat! TESK uyardı

Ramazan yaklaşırken insanları saran hazırlık telaşında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyon Genel Başkanı Bendevi Palandöken dikkat edilmesi gereken noktalara karşı uyardı. Özellikle ramazan kolisi hazırlanırken reklam yapar gibi tavırları eleştiren Palandöken bir de cami önü satıcılarına dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 18:25
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 18:36

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ramazan ayına dair tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktaları açıkladı. Palandöken, yazılı açıklamasında, ramazan ayı dolayısıyla çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Tüm esnaf teşkilatını ilgilendiren bir çalışmaya imza attıkları bilgisini paylaşan Palandöken, "TESK çatısı altındaki 13 mesleki federasyon ve 82 birliğe genelge göndererek, yiyecek ve içecek temininde fiyatlar konusunda vatandaşlara yardımcı olmalarını istedik." ifadesini kullandı.

Ramazan alışverişinde özellikle teravih sonrası dikkat! TESK uyardı

ÖZELLİKLE TERAVİH SONRASI YAPILAN CAMİ ÖNÜ ALIŞVERİŞLERİNE DİKKAT

Palandöken, vatandaşların kendi semtlerindeki esnaftan alışveriş yapmalarının önemine işaret ederek, tüketicilerin özellikle akşam saatlerinde camilerin civarında "korsan" satıcılar tarafından "hakiki" vurgusuyla satılan ürünlere itibar etmemeleri uyarısında bulundu.

Ramazan alışverişinde özellikle teravih sonrası dikkat! TESK uyardı

RAMAZAN KOLİLERİ NASIL HAZIRLANMALI?

Ramazan kolilerinin esnaf aracılığıyla ve insanların "gerçek" ihtiyaçları gözetilerek hazırlanması gerektiğini ifade eden Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Kolilerin üzerinde reklam yapar gibi hazırlanan paketlerden, gerçek ihtiyaç sahipleri çoğu zaman yeterince faydalanamıyor. Bu nedenle evin gerçek ihtiyacına göre ürün temini çok daha doğru oluyor. Ürünlerin son kullanma tarihlerine mutlaka bakılmalı, yalnızca kutu doldurmak amacıyla yapılan gereksiz alışverişlerden kaçınılmalı. Ramazan ayında alışverişler bilinen ve güvenilir esnaftan yapılmalı. Bizler de bu süreçte esnaflarımızı uyarıyoruz. Birlik ve federasyon başkanlarımız, kendi alanlarını ilgilendiren konularda vatandaşlarımıza yardımcı olacaklar."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Ramazan sofraları güvende! Market, fırın ve pastaneler mercek altında!
Ramazan ayı boyunca ekmek fiyatı 6 liraya düştü! Konya'da dikkat çeken karar
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.