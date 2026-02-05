Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Ramazan sofraları güvende! Market, fırın ve pastaneler mercek altında!

Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşın gıda alışverişini kolaylaştırmak ve sağlıklı hale getirmek için Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman .bakanlığı'nın koordineli çalışmaları devam ediyor. İlgili bakanlıklar stokçuluk ve fahiş fiyatı uygulamasına savaş açtı.

AA
AA
|
GİRİŞ:
05.02.2026
09:32
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
09:34

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ayı öncesinde 81 ilde market, fırın, pastane ve toplu tüketim yerlerinde gıda denetimlerini artırdıklarını, denetimlerin iki bakanlığın koordinasyonunda eş zamanlı gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ramazan sofraları güvende! Market, fırın ve pastaneler mercek altında!

Yumaklı, NSosyal hesabından, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için un ve unlu ürünler, ekmek, pasta ve tatlılar, et ve süt ürünleri ile yumurta başta olmak üzere tüm gıdaların ekiplerce daha sık denetleneceğini belirtti.

Ramazan sofraları güvende! Market, fırın ve pastaneler mercek altında!

Gıda üreten, depolayan, dağıtan ve satan tüm işletmelerin, eş zamanlı kontrol edileceğine işaret eden Yumaklı, "Marketler, fırınlar, pastaneler ve toplu tüketim yerleri denetlenecek. Denetimlerde hijyen, saklama koşulları, son kullanma tarihleri ve ürün kayıtları, Ticaret Bakanlığı ekiplerimizle eş zamanlı olarak kapsamlı şekilde incelenecek. Kurallara uymayan işletmelere, gerekli cezalar uygulanacak. Ramazan ayı öncesi ve süresince, sofralarımıza gelen tüm ürünlerin güvenilir ve mevzuata uygun olması için çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ramazan sofraları güvende! Market, fırın ve pastaneler mercek altında!

STOK VE FAHİŞ FİYATA FREN

Bakan Bolat, vatandaşların ekonomik haklarını korumak ve adil ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimleri yoğunlaştırdıklarını vurguladı.

Bakanlık olarak söz konusu ayda, talebi artan başta gıda ve temel tüketim ürünleri olmak üzere tüm ürün gruplarında haksız fiyat artışı, ve uygulamalarına karşı sahada olduklarını aktaran Bolat, bu kapsamda denetimlerin 81 ilde il ticaret müdürlükleri aracılığıyla aralıksız yürütüldüğünü kaydetti.

Bolat, denetimlerin marketler, zincir mağazalar, toptancılar, perakende satış noktaları ve toplu tüketim yerlerini kapsadığının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Ramazan sofraları güvende! Market, fırın ve pastaneler mercek altında!

"Fiyat etiketleri, kasa-raf uyumu, stok hareketleri ve satış uygulamaları titizlikle incelenmektedir. Ayrıca, ile güçlü bir koordinasyon içerisinde, gıda arzının sürekliliği, piyasa dengesinin korunması ve tüketicinin mağdur edilmemesi için eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ramazan ayı öncesinde ve süresince, haksız fiyat artışlarına, piyasa bozucu uygulamalara, tüketiciyi yanıltan her türlü girişime, kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızın, ramazan ayının manevi iklimine yakışır şekilde huzurla alışveriş yapabildiği, adil, şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının korunması için denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir."

