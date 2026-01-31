Ramazan ayı boyunca ekmek fiyatı 6 liraya düştü! Konya'da dikkat çeken karar

Fırın ve marketlerde 10 liradan satılan ekmek Beyşehir ilçesindeki halk ekmek büfelerinde 6 liradan satılacak. Normalde 7 liradan satılan ekmek Ramazan ayına özel 1 lira daha uygun fiyatlı olarak satışa sunulacak.

RAMAZAN AYI BOYUNCA EKMEK 6 LİRA

Ramazan ayı boyunca geçerli olacak indirimli halk ekmek uygulamasının, Beyşehirli vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi beklenirken, Beyşehir’de 200 gram ekmek, fırın ve marketlerde vatandaşlara 10 liradan satılıyor. Uygulamanın özellikle dar gelirli aileleri rahatlatmayı hedeflediğini belirten Beyşehir Belediye Adil Bayındır, "Amacımız Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın sofrasına en ucuz ve en kaliteli ekmeği ulaştırmak. Bir aylık süreyle de olsa hemşehrilerimize destek olmak istiyoruz" dedi.