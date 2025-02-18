Ramazan ayının vazgeçilmez meyvesinin fiyatı da zamlandı

Ramazan ayına sayılı günler kala İstanbul'da çarşı ve pazarlarda hareketlilik başladı. Özellikle uygun fiyatlı alışverişin adresi olan Eminönü'nde hurma tezgahları dolup taşıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hurmaya yoğun talep var. Ancak fiyatlar geçen yıla göre ortalama yüzde 30 arttı. Hurmanın türüne ve boyutuna göre fiyatlar değişirken, kilosu 140 liradan başlayıp 650 liraya kadar çıkıyor. Özellikle Kudüs hurması diğer çeşitlere göre daha yüksek fiyatla satılıyor.

Bazı esnaflar Ramazan ayına özel indirimler yaparak ürünlerinde 30-40 lira arasında fiyat düşürdüklerini belirtiyor. Hareketliliğin ay sonuna doğru daha da artması bekleniyor. Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak.