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 | Banu İriç

Ramazan ayının vazgeçilmez meyvesinin fiyatı da zamlandı

Ramazan ayına geri sayım başladı. 2025 yılının ilk Ramazan ayı orucuna 1 Mart 2025 Cumartesi günü niyet edilecek. Ramazan sofralarının vazgeçilmez meyvesi hurmaya da rağbet arttı. Market ve pazarlarda tezgahları dolduran hurmanın fiyatı da zamlandı.

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Ramazan ayının vazgeçilmez meyvesinin fiyatı da zamlandı
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 21:09
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 21:36

Ramazan ayına sayılı günler kala İstanbul'da çarşı ve pazarlarda hareketlilik başladı. Özellikle uygun fiyatlı alışverişin adresi olan Eminönü'nde hurma tezgahları dolup taşıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hurmaya yoğun talep var. Ancak fiyatlar geçen yıla göre ortalama yüzde 30 arttı. Hurmanın türüne ve boyutuna göre fiyatlar değişirken, kilosu 140 liradan başlayıp 650 liraya kadar çıkıyor. Özellikle Kudüs hurması diğer çeşitlere göre daha yüksek fiyatla satılıyor.

Bazı esnaflar Ramazan ayına özel indirimler yaparak ürünlerinde 30-40 lira arasında fiyat düşürdüklerini belirtiyor. Hareketliliğin ay sonuna doğru daha da artması bekleniyor. Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak.

Sıkça Sorulan Sorular

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı, İslam dünyasında oruç ibadetinin sona ermesinin ardından kutlanan önemli dini bayramlardan biridir. 2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı 2025 yılında Ramazan Bayramı tatili, Arife günü ile birlikte toplam 4 gün sürecek. Resmi tatil 29 Mart Cumartesi günü Arife ile başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek.
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