Ramazan’da aynı sofrada buluşuyoruz: “Bir Sofra da Sen Kur” ile dayanışma büyüyor

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) aracılığıyla ulaştırılan 240 TL’lik iftar menüsü bağışları, kurulan çadırlarda binlerce kişiye sıcak yemek oluyor. Bireysel ve kurumsal desteklere açık olan proje, paylaşma ve dayanışma ruhunu kamusal alana taşıyor.

Ramazan; paylaşmanın, dayanışmanın ve aynı sofrada buluşmanın ayı… Bir lokmayı bölüşmenin, aynı sofrada buluşmanın kıymeti bu ayda daha da artıyor. 20 yıla yaklaşan köklü deneyimiyle CRC Kurumsal’ın hayata geçirdiği “Bir Sofra da Sen Kur” projesi bu Ramazan’da da binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturmaya hazırlanıyor. Migros iştiraki CRC Kurumsal’ın ilk kez 2021 yılında, pandemi nedeniyle kurulamayan iftar çadırlarına alternatif, online iftar çadırı olarak hayata geçirdiği sosyal dayanışma projesi “Bir Sofra da Sen Kur”, bu Ramazan ayında kurulacak fiziki iftar çadırlarıyla ihtiyaç sahipleriyle bir araya geliyor. Bir Sofrada da Sen Kur, bireysel bağışlar ve kurumsal talepler sayesinde kurulacak iftar sofralarının birlik duygusunu, kamusal alana taşıyor. Projenin ilk çadırları ise Ramazan’ın birinci gününde İstanbul Bahçelievler, Sancaktepe ve Üsküdar bölgelerinde kuruluyor.

240 TL Bağış ile İftar Menüsü

“Bir Sofra da Sen Kur”; belediyelerin yasal alan desteği, CRC Kurumsal’ın uçtan uca organizasyon gücü ve Temel İhtiyaç Derneği (TİDER)’in sosyal fayda ağı ile hayata geçiriliyor. Tüm bağış ve destekler CRC Kurumsal’ın projesi sayesinde TİDER aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 2026 yılı fitre miktarının 240 TL olarak açıklanması doğrultusunda, bir kişilik iftar menüsü bağış bedeli de 240 TL olarak belirlendi. Bu kapsamda 240 TL bağışla (çorba, ana yemek, yardımcı yemek ve tatlıdan oluşan) bir kişilik iftar menüsü kurulacak iftar çadırlarında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bireysel bağış yapmak isteyenler www.birsofradasenkur.com adresi üzerinden destek olabiliyor. Kurumsal markalar ise WhatsApp Hattı (0538 685 52 97) üzerinden iletişime geçebiliyor.

Kurumlar Adına da Çadır Kurulumu Sağlanıyor

Ramazan ruhunu marka değerleriyle buluşturmak isteyen kurumlar için de proje, iftar çadırı kurulumuna imkân sağlıyor. Kurumlar, taleplerine göre Birlik Sofrası (300 kişilik), Dayanışma Sofrası (700 kişilik) ve Bereket Sofrası (1000 kişilik) olmak üzere üç farklı paket seçebiliyorlar. www.birsofradasenkur.com adresi üzerinden talepte bulunabiliyorlar.

