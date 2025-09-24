Menü Kapat
TGRT Haber
Benim Sayfam
24°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Reel kesim güven endeksi eylülde azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı. Reel Kesim Güven Endeksi, eylülde geçen aya göre 0,4 puan azalarak 100,2'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (), Eylül ayı , Ticaret ve Güven Endeksleri verisini paylaştı. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,1 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 arttı, inşaat sektöründe yüzde 3,6 arttı. İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1821 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Reel kesim güven endeksi eylülde azaldı

Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi eylül ayında bir geçen aya göre 0,4 puan azalarak 100,2 seviyesine geriledi. Aynı dönemde, mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 100,8'e yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeks üzerinde azalış yönünde etki etti.

Reel kesim güven endeksi eylülde azaldı

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler ile ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre bir miktar zayıfladığı görüldü. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler de bir önceki aya göre zayıfladı.

Mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine olan seyrin ise mevsim normallerinin üstünde olduğunu bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

Reel kesim güven endeksi eylülde azaldı

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 34,5'E DÜŞTÜ

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin azalış bekleyenler lehine döndüğü, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlenmekte.

Reel kesim güven endeksi eylülde azaldı

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ve son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıflarken, gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı görüldü.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 34,5 seviyesinde gerçekleşti. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü.

