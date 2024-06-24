Reel kesim güveni 21 ayın en düşük seviyesine geriledi
Reel kesim güveni haziranda geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,9 puan azalarak 100,5 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle reel kesim güveni 21 ayın en düşük seviyesine düştü.
Merkez Bankası, Haziran 2024 dönemine ait İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.
Reel sektör güveni Haziran'da düşüşünü sürdürdü.
REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ VERİLERİ AÇIKLANDI
Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi haziran ayında 1,9 puan azalarak 100,5 seviyesine düştü.
Reel kesim güveni bu veriyle 21 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.
Endeks böylece Eylül 2022'den beri en düşük düzeye geriledi.
Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi de bir önceki aya göre 2,6 puan azalarak 102,8 seviyesinde gerçekleşti.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmelerin endeksi artış yönünde etkilediğinin altı çizildi.
Endeksi azalış yönünde etkileyen faktörler ise mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı oldu.
REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ NE DEMEK?
Reel Kesim Güven Endeksi, reel sektör temsilcilerinin ekonomik görünüme ilişkin genel izlenimlerini ortaya koymak amacıyla, anketin farklı sorularına verilen yanıtların birlikte değerlendirilerek özetlendiği bir göstergedir.