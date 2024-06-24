2024-2025 sezonu yaz transfer dönemi başladı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Haziran 2024 10:46 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 10:47
TFF, futbolda 2024-2025 sezonu yaz transfer döneminin başladığını açıkladı. Transfer dönemi 13 Eylül'de sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin birinci transfer ve tescil dönemi başladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, birinci transfer ve tescil dönemi, 24 Haziran 2024'te başlayıp 13 Eylül 2024'te sona erecek.
İkinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025'te bitecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı