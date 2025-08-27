Menü Kapat
TGRT Haber

Ekonomi
 İrem Çınar

Rekabet Kurulu, süt markasına soruşturma

Rekabet Kurulu, süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Ayca Süt Ürünleri AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu, süt markasına soruşturma
Rekabet Kurumunun internet sitesinden soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, sektöründe faaliyet gösteren AycaSüt Ürünleri AŞ'nin, alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek, bayilerine bölge ve müşteri kısıtı ile belirsiz süreli rekabet etmeme yükümlülüğü getirmek yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma tamamlandı.

SORUŞTURMA AÇILDI

"Ayca" ve "Beydede" markalarının yanı sıra zincir marketlere özel markalı ürünler de üreten şirket, bahse konu rekabet ihlalleri nedeniyle ilgili kanun kapsamında değerlendirmeye tabi tutuldu.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, teşebbüs hakkında açılmasına karar verdi. Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

