Reklam Kurulu tek tek tespit etti: Erişim engeli getirildi, milyonlarca TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu’nun 366 sayılı toplantısı 12 Şubat’ta yapıldı. Toplantının ana gündeminde, özellikle toplumsal olaylarda artış gösteren bıçak kullanımına bağlı olarak e-ticaret platformlarında yer alan bıçak tanıtımları ile yasa dışı bahis ve kumar reklamları ele alındı. Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 11 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

11 SOSYAL MEDYA HESABI İNCELENDİ

Reklam Kurulu’nun gündemindeki bir diğer önemli başlık ise, yasa dışı bahis ve kumar reklamları yaparak tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği belirlenen yüksek takipçili 11 sosyal medya hesabı oldu.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Söz konusu hesaplar hakkında erişim engeli uygulanmasına karar verilirken, ayrıca bu hesaplar ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırıldı.

7.5 MİLYON TL PARA CEZASI

Kurul tarafından yapılan incelemede üretimi ve taşınması yasak olan bıçakların e-ticaret platformları aracılığıyla kolaylıkla temin edilebildiği tespit edildi. Söz konusu yasak aletler üzerine yapılan tanıtımlara ilişkin 7 e-ticaret platformu hakkında durdurma cezaları ile toplam 7 milyon 585 bin 942 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.