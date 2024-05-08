Rekabet Kurulu'ndan META'ya rekor ceza!

08 May 2024 12:48 - Güncelleme : 08 May 2024 12:50

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Meta'ya rakiplerine pazara giriş engeli oluşturması nedeniyle 346 Milyon TL para cezası verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

FAALİYETLERİ ZORLAŞTIRIYOR

Rekabet Kurulunun 20.10.2022 tarihli kararında, META’nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli oluşturduğu tespit edilerek META’ya 346 milyon TL idari para cezası verilmiştir.

UYUM TEDBİRLERİ YETERLİ DEĞİL

META’ya, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için birtakım yükümlülükler getirmiştir. Kurul, bu yükümlülüklerden biri olarak, META’nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesi için uyum tedbiri kapsamındaki yükümlülük uygulanmadan önce onay veren kullanıcılardan yeniden onay almasını istemiştir.

META tarafından Kuruma sunulan öneriler görüşülmüş ve uyum tedbirlerinin yeterli olmadığı değerlendirilmiştir.

META'DAN İSTENENLER SIRALANDI

Kurul söz konusu değerlendirmesinde, uyum tedbirinin hayata geçirilmesinden önce Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesine onay veren kullanıcılardan bu tercihlerine ilişkin kendilerinden yeni bir onay talep edilirken kullanıcılara gösterilecek ekran görüntüsüne odaklanmıştır. META tarafından sunulan uyum tedbirinin;

• Kullanıcıları veri birleştirmeye onay verecek şekilde yönlendirici nitelikte dizayn edilmesi,

• Yeterince şeffaf olmaması,

• Kullanıcıların hesapları arasında verilerin birleştirilmesini reddetmesi halinde de uygulamayı kullanabileceklerine yönelik bilgilendirmeler içermemesi,

• Veri birleştirilmesine onay vermek istemeyen kullanıcılar ile onay vermek isteyen kullanıcılara aynı kolaylıkta bir ekran sunmaması

gerekçeleriyle soruşturma kapsamında ele alınan rekabet karşıtı endişeleri gidermesi hususunda yeterli olmadığı değerlendirilmiş ve META’ya idari para cezası verilmiştir.

REKOR PARA CEZASI

Devam eden süreçte, META tarafından nihai olarak 05.04.2024 tarihinde sunulan dilekçede yer alan uyum tedbirleri ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek noktasında yeterli görülmüştür. Uygulanan süreli para cezası sonlandırılarak 551.557.589,86 TL idari para cezası verilmiştir.

META tarafından sunulan uyum tedbirlerine göre kullanıcılar, Facebook ve Instagram uygulamalarındaki hesaplarını “Hesaplar Merkezi” üzerinden birleştirmediği sürece META tarafından kullanıcıların kişisel verileri birleştirilemeyecektir. Daha önce hesaplarını birleştirmiş kullanıcılar ise Haziran ayı itibarıyla yeni bir “Onay Ekranı” ile karşılacaktır.

Böylece kullanıcılar daha önce birleştirdikleri hesabı/hesapları diledikleri gibi basit bir şekilde ayırabilecektir. Kullanıcılar kazandıkları bu seçim hakkının yanı sıra, bu ekranda hangi verilerinin ne şekilde birleştirileceği hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilecektir. Kullanıcılar daha sonra fikir değiştirmeleri durumunda ise tekrar istedikleri hesap veya hesaplara ilişkin verileri “Hesaplar Merkezi” üzerinden birleştirme imkanına sahip olacaktır.