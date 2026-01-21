Rekor üstüne rekor! Gram altın fiyatı en yüksek seviyeyi gördü

Altın fiyatları dünyadaki ekonomik gelişmeler, siyasi gerilimler nedeniyle yükselmeye devam ediyor. Ticaret tarifeleriyle gazlanan altın fiyatı, ABD Başkanı Trump'ın Grönland açıklamalarının etkisiyle risk iştahı kaçan yatırımcının güvenli limana sığınmasıyla daha da yükseldi.

Gram altın dünyadaki jeopolitik gelişmeler sayesinde 52 haftanın en yüksek rakamı olan 6,804 liraya ulaşarak rekor kırdı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 6,803 lira

Satış: 6,801 lira

ONS ALTIN NE KADAR 21 OCAK 2026

Alış: 4.873,55 Dolar

Satış: 4.874,12 Dolar