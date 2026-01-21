Rekor üstüne rekor! Gram altın fiyatı en yüksek seviyeyi gördü

Kategoriler
Altın fiyatları dünyadaki ekonomik gelişmeler, siyasi gerilimler nedeniyle yükselmeye devam ediyor. Ticaret tarifeleriyle gazlanan altın fiyatı, ABD Başkanı Trump'ın Grönland açıklamalarının etkisiyle risk iştahı kaçan yatırımcının güvenli limana sığınmasıyla daha da yükseldi.
Gram altın dünyadaki jeopolitik gelişmeler sayesinde 52 haftanın en yüksek rakamı olan 6,804 liraya ulaşarak rekor kırdı.
Alış: 6,803 lira
Satış: 6,801 lira
Alış: 4.873,55 Dolar
Satış: 4.874,12 Dolar