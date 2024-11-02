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Resmi Gazete'de yayımlandı! Deprem bölgesindeki mükelleflerin borçları ertelendi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
02 Kasım 2024 03:44 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 03:50
Resmi Gazete&#039;de yayımlandı! Deprem bölgesindeki mükelleflerin borçları ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükelleflerin, yapılandırma başvuru ile ödeme süreleri uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adıyaman​, Hatay​, Kahramanmaraş​ ve Malatya​ illerinde devam eden mücbir sebebe istinaden bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve taksit ödeme süreçleri yeniden belirlendi. Söz konusu karar, Gaziantep​ ilinin Islahiye ve Nurdağı ilçeleri için de geçerli olacak.

12 AY UZATILDI

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 6 Şubat 2023 ile 30 Kasım 2024 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerin süresi azami 12 ay uzatıldı.

Taksit sayısının on ikiden fazla olması halinde ise fazla olan taksitler on ikinci taksitle birlikte ödenecek.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/11/20241102-6.pdf

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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