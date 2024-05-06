Restoranlarda servis ücreti tartışması sürüyor! İşte kuver ücretini geri almanın yolları

06 May 2024 15:05 - Güncelleme : 06 May 2024 15:28

Dışarıda yemek yemenin maliyeti her geçen gün artarken bir de restoran, kafe, lokanta ve pastane gibi işletmelerin başlattığı servis ücretleri müşterileri çileden çıkarıyor.

Fahiş fiyatlar yetmezmiş gibi ortalama bir işletmede neredeyse 400 liraya varan servis ücretleri tartışılmaya başlandı. İşletmeler maliyetlerinin artışını gerekçe göstererek bir yemek parası kadar servis ücretini ödemeye yansıtıyor. Hesap geldiğinde adisyonda yer alan bu ücret müşteriye zorla ödetiliyor.

Son günlerde sosyal medyada gündem olan bu durum müşterilerin hizmet aldıkları yerlerin fişlerini paylaşmasıyla gün yüzüne çıktı. Tüm sosyal mecralarda bu durumun yasal olup olmadığı tartışılmaya başlarken konu ile ilgili son noktayı TGRT Haber ekranlarında Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu koydu.

"RESTORANLARIN YAPTIĞI BİR KOYUNDAN BİRKAÇ POST ÇIKARTMAK"

TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız’a konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ‘Bizde bir deyim vardır. Bir koyundan birkaç post çıkartmak. O buna benziyor.” diyerek alınan servis ücreti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığı tarafından fiyat zorunluluğu uygulamasını hatırlatarak “Müşterinin yiyeceği bir tabak kuru fasulye, fiyatı belli. Onun üzerine çıkamıyor. Bunun üzerine bir de ‘kuver’ ücreti yansıtılıyor. Kuver ücreti nedir? Bazen zeytinyağı, peynir, bazen lavaş bazen meze getiriyorlar ortaya, buna kuver diyorlar. Müşteri diyor ki ‘Ben bunu sipariş etmedim’ dese ‘olsun ödeyeceksin’ diyorlar. Müşteri ilave ücret çıkarıyorsunuz derse müşteri haksız mı? Tüketici Kanunu 54. Maddesinde diyor ki, “Tüketiciye sunulan ürün ve hizmetlerin tüm vergiler dahil ödeyeceği fiyatı ve birim fiyatı gösterilmek zorundadır.” Yani fiyat tarife listesinde. Biliyorsunuz, bu tür mekanların dış cephelerinde yani dışarılarında daha tüketici girmeden menüdeki fiyatlarını ilan etmeleri zorunlu. Bu yüzden vatandaş bir sürprizle karşılaşmasın.” dedi.

“BİR AİLENİN MÜTEVAZİ YEMEĞİ BİLE 1500 LİRADAN BAŞLIYOR”

Servis ücretinin pek çok esnafın uygulamadığını hatta Ahilik anlayışıyla çalışan dürüst esnafların da olduğunu dikkat çekerek, “Bazıları yemek fiyatlarını uçurdular. Yemekler baya yükseldi. Dışarıda mütevazi bir ailenin çok mütevazi bir yemeği 4 kişilik 1200-1500 liradan aşağıya olmuyor. Kuru fasulye, pilav ve cacık için söylüyorum. Bir de kuver bedeli yani servis ücretleri ilave ediliyor. Kuver esnaf açısından haklı görülebilir. Bakalım TESK Başkanı Bendevi Palandöken ne diyecek. Ben yasaya bakacağım. Restoran, kafe, lokanta ve pastane yani yiyecek içecek satan bir yere gittiğimizde tüketici ve satıcı için diyor ki kanun ‘Tüm vergiler dahil ilave satış fiyatını tüketiciye bildireceksin.”. Bir de teamül var. Yani ayakkabı satılıyorsa sağ tekini alacağım diyemezsin. Çift satılır. Buna bir şey yapamazsın. Ama kuru fasulyenin yanına pilav ya da servisten bir şeyler alacaksan fiyat tarifesine self servis olarak da fiyat sunman gerekir. Kanun başka bir ürünü alma zorunluğunun kılınamayacağını söylüyor." diye konuştu.

"SİPARİŞ EDİLMEYEN ÜRÜN İÇİN SATICI HAK İLERİ SÜREMEZ"

Restoran ve kafelerde sipariş edilmeden getirilen kuver veya mezeler ile ilgili müşterinin ödeme zorunluluğu bulunmadığını dikkat çeken Ağaoğlu Tüketici Kanunu'nun ilgili maddesini hatırlatarak, "Bir kanunumuz daha var. Ben lokantaya oturdum. Kuver geldi, onları da yedim. Sipariş etmedim ve kendiliğinden geldi. Kuru fasulye yedim onun faturası geldi. Baktım kuver ilave etmişler, servis ücreti ilave etmişler. Bunları ödemek zorunda mıyım? Tüketici Kanunu 7. Maddesinde “Sipariş edilmeyen malların gönderilmesi ve hizmetlerin sunulması durumunda tüketiciye karşı herhangi bir hak ileri sürülemez.” diyor." ifadelerini kullandı.

"TÜKETİCİ YEMİŞ İÇMİŞ BİLE OLSA SESSİZ KALMASI 'KABUL' BEYANI DEĞİLDİR"

Ağaoğlu, satıcıların 'yemeseydi' savunmasına karşı ise şu maddeyi hatırlattı:

"Diğer bir madde de, “Tüketiciye karşı satıcı herhangi bir hak ileri süremez. Bu hallerde tüketicinin sessiz kalması, hizmetten yararlanmış, yemiş içmiş olması ‘kabul’ beyanı olarak da yorumlanamaz” diyor. Ayrıca “Tüketicinin ürünü geri gönderme ve muhafaza etme gibi de bir yükümlüğü de yoktur.” Bunu kanun söylüyor."

SERVİS VE KUVER ÜCRETİ İÇİN NEREYE ŞİKAYET EDİLİR?

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, müşterinin gittiği lokantalarda bu gibi durumlarla karşılaşması halinde şikayette bulunabileceğini ve haksız yere alınan bu ücretlerin tahsil edilebileceğini söyledi. Ağaoğlu, "Bununla ilgili tüketiciler ilgili belediye zabıtasına şikayet edebilir. Tüketiciler Birliğine ve Ticaret İl müdürlüklerine şikayet edebilir, fiyat etiketine aykırılıktan da 2 bin 172 lira her bir işlem için idari para cezası uygulanır. Tüketiciler o farkı geri almak istiyorlarsa Tüketici Hakem Heyetlerine internetten başvuru yaparak o bedelin iadesini talep edebilirler. İade kararı verildiği takdirde mahkeme kararı uygulanır. Uyulmadığında icra kanununa göre karar infaz edilebilir. Tüketici Hakem Heyetleri için başvuruların hiçbir ücreti bulunmuyor. Tüketici haksız da olsa bir ücret ödemiyor. Satıcı haksız bulunursa, posta masraflarından, bilirkişi masraflarına kadar ne kadar harcandıysa heyet satıcıya kanun gereği yüklenir.” dedi.