TGRT Haber
Ekonomi
Editor
 Bengü Sarıkuş

Rusya ayçiçeği yağı ve tohumunda gümrük vergi süresini uzattI

Rusya, Ağustos 2026'da sona erecek ayçiçeği yağı ve tohumuna yönelik gümrük vergilerinin Ağustos 2028'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Rusya ayçiçeği yağı ve tohumunda gümrük vergi süresini uzattI
AA
24.10.2025
24.10.2025
Rus hükümeti, ayçiçeği yağı ve tohumuna yönelik ihracat vergilerinin Ağustos 2028'e kadar uzatıldığını bildirdi. Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, ayçiçeği yağı ve tohumuna ilişkin alınan kararın detaylarına yer verildi.

Rusya ayçiçeği yağı ve tohumunda gümrük vergi süresini uzattI

TARİH UZATILDI

Ağustos 2026'da sona erecek ayçiçeği yağı ve tohumuna yönelik gümrük vergilerinin Ağustos 2028'e kadar uzatıldığına işaret edilen açıklamada, ayçiçeği tohumunda verginin yüzde 50, yağında ise değişken vergi oranının uygulanacağı belirtildi.

Rusya ayçiçeği yağı ve tohumunda gümrük vergi süresini uzattI

Açıklamada, söz konusu kararın ayçiçeği tohumunun iç piyasada işlenmesi ve vatandaşların ayçiçeği yağına erişimini korumak için alındığı bilgisine yer verildi. , dünyanın önde gelen ayçiçeği yağı ve tohumu üreticileri arasında yer alıyor.

#rusya
#tarım
#gümrük vergisi
#Ayçiçeği Yağı
#Ayçiçeği Tohumu
#Ihracat Vergisi
#Ekonomi
