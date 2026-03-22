Rusya mı, ABD mi? Türkiye’nin doğal gaz tedarikinde dengeler değişti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ocak ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artarak yaklaşık 7 milyar 723 milyon metreküp oldu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 09:20

Düzenleme Kurumunun ocak ayına ilişkin " Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 870 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 3 milyar 852 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz () tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Böylece toplam doğal gaz ithalatı, söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 18,5 artışla yaklaşık 7 milyar 723 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde en fazla boru gazı ithalatı 2 milyar 703 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Bunu 1 milyar 37 milyon metreküple Azerbaycan ve 130 milyon metreküple İran takip etti.

Bu dönemde LNG ithalatında ABD 2 milyar 755 milyon metreküp ithalatla ilk sırada yer aldı. Cezayir'den 475 milyon metreküp, Moritanya'dan 175 milyon metreküp, Angola'dan 95 milyon metreküp, Nijerya'dan 93 milyon metreküp, Mısır'dan 89 milyon metreküp, Kamerun'dan 85 milyon metreküp ve İspanya'dan 81 milyon metreküp LNG ithal edildi.

GAZ TÜKETİMİ EVLERDE YOĞUNLAŞTI

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi, ocakta yıllık bazda yüzde 10,2 artarak yaklaşık 8 milyar 418 milyon metreküpe çıktı.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi, yüzde 0,18 artışla 1 milyar 255 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi ise yüzde 2,9 artarak 1 milyar 440 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti.

Konutlarda doğal gaz tüketimi de bu dönemde yüzde 17,8 artarak 4 milyar 382 milyon metreküpe yükseldi. Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ocakta 4 milyar 255 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Doğal gaz stokunun 3 milyar 853 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 402 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akaryakıta dev zam! Salı günü pompaya yansıyacak
Altın ne zaman 10 bin lira olacak? İslam Memiş'ten altın için Nisan uyarısı
