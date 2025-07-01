Rusya'nın dış borcu 317,5 milyar dolara yükseldi

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre Rusya'nın dış borcu yılın ilk çeyreğinde 26,7 milyar dolar artarak 1 Nisan itibarıyla 317,5 milyar dolara çıktı.