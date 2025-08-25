Şahin ve Doğan efsanesi geri dönüyor! Yeniden üretilecekler! Fiyatı kaç TL olacak? İşte detaylar

Türk halkı için efsane olan Şahin ve Doğan model otomobiller için yeni bir adım geldi. Bir dönemin en çok tercih edilen araçları arasında yer alan TOFAŞ’ın efsanevi “Şahin” ve “Doğan” serisi yeniden üretim için sıraya girdi.

1990’lı yıllarda TOFAŞ tarafından üretilen ve uzun süre Türkiye’nin en çok kullanılan otomobilleri arasında öne çıkan “Şahin” ve “Doğan”, 2026 itibarıyla yeniden yollara çıkmaya hazırlanıyor.

ÜRETİME ÇOK YAKINLAR...

90’lı yıllarda milyonların hayalini süsleyen kuş serisinin geri dönüşü için Koç Grubu ile Fiat’ın karar aşamasında olduğu öğrenildi. Sözcü’nün haberine göre; gelecek yıldan itibaren iki modelin de modern versiyonlarının üretimine başlanması bekleniyor.

TASARIM KORUNACAK

Yeniden üretilmesi düşünülen Şahin” ve Doğan modelleri için geçmişin ikonik tasarımının korunacağı öğrenildi. Eski tasarım korunacak olan otomobillerin günümüz teknolojisiyle donatılacağı bildirildi.

FİYATI NE OLACAK?

Yeni nesil kuş serisinin, Türkiye otomotiv piyasasında hem koleksiyon değeri taşıması hem de gençler arasında yeniden bir “efsane” akımını başlatması öngörülüyor. 2026 model Şahin ve Doğan’ın satış fiyatı ise şimdiden büyük merak konusu oldu.