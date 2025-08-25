Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Şahin ve Doğan efsanesi geri dönüyor! Yeniden üretilecekler! Fiyatı kaç TL olacak? İşte detaylar

Tükiye'nin efsane otomobillerinden olan “Şahin” ve “Doğan” serisinin yeniden üretilmesi için harekete geçildi. 2026 yılında yeniden üretilmesi planlanan otomobillerin tasarımının korunacağı ve günümüz teknolojisi ile donatılacağı öğrenildi. Peki sıfır km 2026 model Şahin ve Doğan'ın fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şahin ve Doğan efsanesi geri dönüyor! Yeniden üretilecekler! Fiyatı kaç TL olacak? İşte detaylar
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 10:02

Türk halkı için efsane olan Şahin ve model otomobiller için yeni bir adım geldi. Bir dönemin en çok tercih edilen araçları arasında yer alan ’ın efsanevi “Şahin” ve “Doğan” serisi yeniden üretim için sıraya girdi.

Şahin ve Doğan efsanesi geri dönüyor! Yeniden üretilecekler! Fiyatı kaç TL olacak? İşte detaylar

1990’lı yıllarda TOFAŞ tarafından üretilen ve uzun süre Türkiye’nin en çok kullanılan otomobilleri arasında öne çıkan “Şahin” ve “Doğan”, 2026 itibarıyla yeniden yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Şahin ve Doğan efsanesi geri dönüyor! Yeniden üretilecekler! Fiyatı kaç TL olacak? İşte detaylar

ÜRETİME ÇOK YAKINLAR...

90’lı yıllarda milyonların hayalini süsleyen kuş serisinin geri dönüşü için ile ’ın karar aşamasında olduğu öğrenildi. Sözcü’nün haberine göre; gelecek yıldan itibaren iki modelin de modern versiyonlarının üretimine başlanması bekleniyor.

Şahin ve Doğan efsanesi geri dönüyor! Yeniden üretilecekler! Fiyatı kaç TL olacak? İşte detaylar

TASARIM KORUNACAK

Yeniden üretilmesi düşünülen Şahin” ve Doğan modelleri için geçmişin ikonik tasarımının korunacağı öğrenildi. Eski tasarım korunacak olan otomobillerin günümüz teknolojisiyle donatılacağı bildirildi.

Şahin ve Doğan efsanesi geri dönüyor! Yeniden üretilecekler! Fiyatı kaç TL olacak? İşte detaylar

FİYATI NE OLACAK?

Yeni nesil kuş serisinin, Türkiye otomotiv piyasasında hem koleksiyon değeri taşıması hem de gençler arasında yeniden bir “efsane” akımını başlatması öngörülüyor. 2026 model Şahin ve Doğan’ın satış fiyatı ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kayıp aileden 67 yıl sonra iz! Tüm ülke bu olaya odaklandı herkes merak içinde
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kişi istihdam edilecek: İşte şartlar...
ETİKETLER
#Teknoloji
#Otomobil
#Otomobil
#fiat
#tofaş
#Şahinbey
#Doğan
#Koç Grubu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.