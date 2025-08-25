Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kişi istihdam edilecek: İşte şartlar...

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 80 kişiyi istihdam edecek. Kurumun konuya ilişkin duyurusu gece saatlerinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Duyuruda; TCDD’nin İzmir ve Haydarpaşa liman işletme müdürlükleri ile Vangölü Feribot Müdürlüğünde belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında sözlü sınav sonucuna göre 46, noter huzurunda çekilecek kura ile 34 olmak üzere toplam 80 işçi alınacağını aktarıldı.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN

İş gücü talepleri, bugünden itibaren 29 Ağustos'a kadar çalışma adresine göre Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacak. Adaylar, başvurularını yine İŞKUR üzerinden yapabilecek.

ŞARTLAR NELER?

Özel koşullar, gerekli belgeler ve aranılan okul bölümleri “https://www.tcdd.gov.tr/” adresinde yayımlanacak. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü iş yerlerinde yapılan işlerin “tehlikeli ve çok tehlikeli işler” kapsamında bulunması ve işin niteliği gereği, ilan edilen kadrolara yalnızca erkek adaylar başvurabilecek.