Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kişi istihdam edilecek: İşte şartlar...

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, sözlü sınavla 46, noter eşliğinde yapılacak kura ile 34 olmak üzere toplamda 80 işçinin istihdam edileceğini duyurdu. Peki işe alım şartları neler? İşte detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kişi istihdam edilecek: İşte şartlar...
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.08.2025
09:10
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
09:10

İşletmesi Genel Müdürlüğü 80 kişiyi istihdam edecek. Kurumun konuya ilişkin duyurusu gece saatlerinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Duyuruda; TCDD’nin İzmir ve Haydarpaşa liman işletme müdürlükleri ile Vangölü Müdürlüğünde belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında sözlü sınav sonucuna göre 46, noter huzurunda çekilecek kura ile 34 olmak üzere toplam 80 işçi alınacağını aktarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kişi istihdam edilecek: İşte şartlar...

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN

İş gücü talepleri, bugünden itibaren 29 Ağustos'a kadar çalışma adresine göre Türkiye İş Kurumunda () (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacak. Adaylar, başvurularını yine İŞKUR üzerinden yapabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kişi istihdam edilecek: İşte şartlar...

ŞARTLAR NELER?

Özel koşullar, gerekli belgeler ve aranılan okul bölümleri “https://www.tcdd.gov.tr/” adresinde yayımlanacak. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü iş yerlerinde yapılan işlerin “tehlikeli ve çok tehlikeli işler” kapsamında bulunması ve işin niteliği gereği, ilan edilen kadrolara yalnızca erkek adaylar başvurabilecek.

