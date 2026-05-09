Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Samsun'da 543 dairelik site 10 yıldır bitmedi! Olmayan binaya çıkarılan tapuyla vatandaş vergi ödüyor

Samsun Atakum'da 10 yıl önce yapımına başlanan 543 dairelik dev konut projesinin bitirilmemesi yüzlerce aileyi mağdur etti. Teslim tarihleri yıllar önce geçmesine rağmen evlerine kavuşamayan ilk kez bir araya geldi. Henüz inşaatına başlanmamış bazı dairelerin tapusu verilirken kaba inşaatının bir kısmı tamamlanmış olan evlerin tapusuz olması da vatandaşları şaşkınlığa uğrattı.

Atakum Çobanlı Mahallesi'nde 2016 yılında temeli atılan Korupark Evleri Koruşehir Sitesi, 8 blok ve 543 bağımsız bölümden oluşacak şekilde planlandı. Projede bazı blokların yalnızca temeli atılırken, bazı bloklarda ise inşaat belli bir seviyeye kadar ilerledi. Hak sahipleri, sözleşmelere göre 2023 yılında teslim edilmesi gereken dairelerin halen teslim edilmediğini, inşaatın ise yaklaşık 7 aydır tamamen durduğunu ileri sürdü.

Samsun'da 2016 yılında temeli atılan ve 543 bağımsız bölümden oluşması planlanan Korupark Evleri Koruşehir Sitesi'nde hak sahipleri, sözleşmelerine göre 2023'te teslim edilmesi gereken dairelerinin hala teslim edilmediğini ve inşaatın yaklaşık 7 aydır durduğunu belirtti.
Korupark Evleri Koruşehir Sitesi, 8 blok ve 543 bağımsız bölümden oluşacak şekilde planlandı ancak inşaat yaklaşık %50 seviyesinde kaldı.
Hak sahiplerinden yaklaşık 400'ü, tüm ödemelerini yıllar önce tamamlamalarına rağmen evlerine kavuşamadı ve tapularını alamadı.
Müteahhit firma, kalan inşaatı devam ettirmek için hak sahiplerinden 3 milyon TL ek ücret talep ediyor.
354 tüketici daire satın aldı; bunlardan 202'sinin borçları tamamen ödenmiş olmasına rağmen tapuları tescil edilmedi.
Bazı hak sahipleri, hiç inşaatı başlamayan veya yarım kalan katlardaki dairelerine ait tapulara sahip olduklarını ancak evlerinin olmadığını belirtti.
TÜM ÖDEMELERİNİ YAPANLAR DA TAPULARINI ALAMADI

İlk kez toplu şekilde bir araya gelen mağdurlar adına açıklama yapan hak sahibi Tarık Çalık, yaklaşık 400 vatandaşın tüm ödemelerini yıllar önce tamamlamasına rağmen evlerine kavuşamadığını söyledi.

Çalık, "Yapımına 2016'da başlanan 8 blok 543 bağımsız bölümden oluşan Koruşehir Sitesi, aradan geçen 10 yıla rağmen yaklaşık yüzde 50 seviyesinde kalmış ve hala tamamlanamamıştır. Bu süreçte konut alan vatandaşlar tüm ödemelerini seneler önce tamamlamalarına rağmen ne evlerine kavuşabilmiş ne de hak ettikleri tapuları alabilmiştir. Bu süreçte aileler mağdur edilmiş, ciddi maddi ve manevi kayıplar yaşamıştır. Bununla birlikte herhangi bir olumsuzluk olmamasına rağmen tüm ödemelerini yapan 200 kişiye de tapuları verilmemiştir. Bunlardan daha da vahimi, müteahhit firmanın kalan inşaatı devam ettirmek için hak sahiplerinden 3 milyon TL daha ekstra ücret talep etmesidir. Talep edilen ekstra ücret hak ve hukuka aykırıdır" dedi.

"ÇEŞİTLİ BAHANELERLE OYALADILAR"

Hak sahiplerinin avukatı Ahmet Eren, "2016'da başlayan inşaatta temelden itibaren daire satışları başladı. 354 tüketici buradan daire satın aldı. Bunlardan 202'si borçlarını tamamen ödemesine rağmen tapuları tescil edilmemiştir. Tapuları tescil edilmeyen bu kişiler aynı zamanda çeşitli bahanelerle oyalanmışlardır. Bu kişilere tapuları verilmezken, 2025 yılında ise bazı kişilere tapu tescili yapılmıştır" diye konuştu.

"14. KATTAKİ DAİREMİN TAPUSU VAR AMA İNŞAAT 11. KATTA DURDU"

Yıllardır olmayan kattaki dairenin tapusuna sahip olduğunu ancak inşaatın bir türlü ilerlemediğine değinen mağdur Hacı Şakir Duran, "Benim tapum var ama evim yok. Arkamdaki yarım kalan binada 14. katta dairemin tapusu var ama evim yok. İnşaat 11. katta tıkanmış. Tapusu olmayanlar tapu tescil davası açsınlar. Yarın öbür gün bu şirket iflas ettiğinde tapusu olmayanların mal varlığı müteahhidin üstüne geçecek ve hak sahibi olmada sıkıntı yaşayacaklar" şeklinde konuştu.

"OLMAYAN DAİRENİN VERGİSİNİ ÖDÜYORUM"

Hak sahiplerinden Ebuzer İnan ise, "Tapuyu 2020'de aldım. Tapuyu almam üzerinden 6 yıl geçti ama hala bina yok. Olmayan dairenin tapusu var ve ben olmayan dairenin vergisini ödüyorum. Bizlere sahip çıkılsın istiyoruz. Mağduriyetimiz giderilsin. Birçok inşaatta bu tarz sıkıntılar var fakat benimki trajikomik bir durum. Benim dairemin olduğu bina hiç ortada yok" ifadelerini kullandı.

