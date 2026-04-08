Samsun'da topraksız hasat yapıldı! 7,5 kat daha verimli

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5,5 dekar alanda kurulan serada topraksız yetiştirilen maydanozun hasadı yapıldı. 3 ay önce 5,5 dekar alanda kurulan seradan ilk ürünler alındı. İşte 7,5 kat daha fazla verim elde edilen yöntemin detayları...

Tarımda pestisit kullanımının engellenmesine yönelik Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projesi kapsamında Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5,5 dekar alanda kurulan serada topraksız yetiştirilen maydanozun hasadı yapıldı.

ÇEVRE DOSTU ÜRETİM METODU

Tarım ve Orman Bakanlığının EKÜY Projesi kapsamında çevre dostu üretim yöntemi uygulayarak bitkilerin toprak yerine besin maddeleriyle zenginleştirilmiş durgun veya akan su içinde yetiştirildiği, yüksek verimli ve tasarruflu bir topraksız tarım yöntemi olan su kültürünü (hidroponik) kullanan Güzel, serada maydanoz yetiştirdi. Üç ay önce dikilen maydanozun hasadı gerçekleştirildi.

Serada inceleme yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Samsun'da ilk defa EKÜY kapsamında çevre dostu üretim metotları uygulandığını söyledi.

TÜRKİYE AVRUPA'NIN ÖNDE GELEN ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ

Maydanoz yetiştiriciliğinin küçük aile işletmeleri için uygun olduğu kadar ticari anlamda büyük ölçekli üretim yapan işletmeler tarafından da tercih edildiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bitki, iklim ve toprak koşullarına karşı uyumlu yapısı sayesinde farklı bölgelerde kolaylıkla yetiştirilebilir. Ayrıca birkaç hasat dönemi boyunca ürün verebilmesi, ekonomik verimliliğini artırmaktadır. Türkiye, yıllık ortalama 150 ila 180 bin ton civarında maydanoz üretimi ile Avrupa'nın önde gelen üreticilerinden biridir. Bu üretimin büyük bölümü iç piyasada tüketilmekle birlikte, ihracat potansiyeli de giderek artmaktadır. Özellikle taze ve kurutulmuş formda Rusya, Almanya ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapılmaktadır."

ÜÇ AY ÖNCE FAALİYETE GEÇTİ

Karadeniz Bölgesi'nin su kültürü (hidroponik) maydanoz yetiştiriciliğine oldukça uygun bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Özellikle kapalı sera veya tünel sistemlerinde yıl boyunca üretim yapılabilmektedir. Buradaki serada yıllık 200 bin bağ maydanoz üretimi hedeflenmiş olup, dekara yaklaşık 9 bin kilogram, toplamda ise yaklaşık 50 bin kilogram üretim planlanmaktadır. İlimizde yaklaşık üç ay önce faaliyete geçen bu üretim alanında, ilk defa uygulanmasına rağmen oldukça başarılı bir üretim sezonu yaşanmaktadır." diye konuştu.

7,5 KAT VERİM ALINIYOR

Yılmaz, su kültürü yöntemiyle maydanoz bitkisinin tüm besin ihtiyaçlarının su yoluyla karşılandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hasat sırasında yaklaşık iki bitki bir bağ olacak şekilde ürün hazırlanarak tüketicilere sunulmaktadır. Hidroponik sistemle yetiştirilen maydanoz bitkisi, aynı üretim döneminde 6 kez hasat edilebilmektedir. Her hasatta dekardan yaklaşık 1500 kilogram ürün elde edilmekte olup, toplam 6 hasat sonunda üretim dönemi sonlandırılmaktadır. Açık alanda dekara ortalama 1,2 ton maydanoz üretimi yapılırken, su kültürü yönteminde dekara yaklaşık 9 ton üretim gerçekleştirilmekte olup, bu yöntemle yaklaşık 7,5 kat daha fazla verim elde edilmektedir."

