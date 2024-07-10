Samsung çalışanlarının süresiz grevi üçüncü gününde! İkinci bir genel grev ilan ettiler

10 Temmuz 2024 15:57 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 15:56

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı! Ekipler müdahale ediyor

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı! Ekipler müdahale ediyor

Ulusal Samsung Elektronik Sendikası (NSEU) tarafından düzenlenen üç günlük genel grevin son gününde eyleme devam ediyor. Sendika, Samsung yönetiminin talepleri konusunda görüşme yapma niyetinde olmadığını göstermesi grev kararı aldı.

Samsung Electronics'in Güney Kore'deki çalışanlarının yaklaşık dörtte birini temsil eden NSEU, eylemlerinin üretimi aksattığını söyledi. Ancak Samsung bu iddiaları reddetti.

Samsung'tan "Samsung Electronics üretim hatlarında herhangi bir aksaklık yaşanmamasını sağlayacaktır. Şirket, sendika ile iyi niyetli müzakereler yürütmeye kararlıdır" açıklaması geldi.

Sendika ise "Şirketin ilk genel grevden sonra bile diyaloga girmeye niyeti yok, bu nedenle 10 Temmuz'dan başlayarak süresiz ikinci bir genel grev ilan ediyoruz." cevabını verdi.

SAMSUNG ÇALIŞANLARI GREVDE

NSEU şu ana kadar yaklaşık 6,500 işçinin greve katıldığını söyledi. Pazartesi günü yapılan bir protestoya yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Fibonacci Asset Management Global'den Jung In Yun BBC News'e yaptığı açıklamada "Bizim görüşümüze göre üretimde bir aksama olmayacak" dedi.

Geçtiğimiz ay sendika, beş buçuk yıl önce kurulmasından bu yana şirkette ilk kez greve gitmişti.

Samsung Group, başkanının piyasa manipülasyonu ve rüşvetten yargılanmasının ardından şirketin yoğun kamuoyu incelemesi altına girdiği 2020 yılına kadar sendikaların çalışanlarını temsil etmesine izin vermemesiyle biliniyordu. Firma aynı zamanda Asya'nın dördüncü büyük ekonomisine hakim olan aile kontrolündeki işletmelerin en büyüğü.

NSEU'nun açıklamasının ardından şirketin hisseleri Kore Borsası'nda yatay ya da hafif düşüşle işlem gördü.