Sanayi alanları önümüzdeki 5 yılda iki katına çıkacak! Sanayi Bakanı Kacır, genişletme hedefini duyurdu

26 Haziran 2024 13:45 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 13:45

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da düzenlenen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu’nun 22’nci Olağan Genel Kurulu’nda konuştu.

Sanayi Bakanı Kacır, Türkiye’nin sanayi alanlarını genişletme hedefini duyurdu. Sanayi alanlarının büyüklüğünün yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 0,4’üne denk geldiğini ifade eden Bakan, 5 yılda bu oranı iki katına çıkaracaklarını açıkladı.

SANAYİ ALANLARI GENİŞLETİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSB'lerin finansal olarak güçlenmesi amacıyla ilgili dernek, birlik ve kooperatiflerin karma OSB'lerin de kuruluşuna katılabilmesinin önünü açacaklarını ifade etti.

Kacır, küresel ekonominin değişim süreçlerinden bahsederek, güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir sanayi üretim altyapısına odaklanmanın önemine vurgu yaptı.

OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK OLACAK

Ülkemizde sanayi alanlarının büyüklüğünün yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 0,4’üne denk geldiğini belirten Sanayi Bakanı Kacır, önümüzdeki 5 yılda bu oranı iki katına, 10 yılda ise en az yüzde 1 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Kacır, sanayinin rekabet gücünü artırmak adına gelecek projeler hakkında da bilgi verdi. Yeşil ve sürdürülebilir üretim alanlarına yönelik çalışmalara da ağırlık verdiklerini kaydetti.

Son 22 yılda, OSB'lerin sayısını 191'den 361'e, toplam alanını 51 bin hektardan 118 bin hektara çıkarıldı.

Üretimde olan sanayi alanı sayısı 11 binden 58 bine, istihdam edilen emekçi sayısı da 415 binden 2,6 milyona yükseltildi.

Tamamlanan veya devam eden OSB projeleri 77 milyar lira kaynakla desteklendi.

Kacır, 260 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştıklarını ve istihdamın arttığını da belirtti.