Sanayi üretimi yıllık olarak azaldı

10 Aralık 2024 10:20 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 13:58

TÜİK, Sanayi Üretim Endeksi, Ekim 2024 verileri geldi. Sanayi üretimi yıllık yüzde 3,1 azaldı. Aylık ise yüzde 0,9 düştü.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları TÜİK​ tarafından duyuruldu. Sanayi üretiminde azalış sürdü. Endeks ekim ayında aylık bazda yüzde 0,9; yıllık bazda ise, yüzde 3,1 daraldı.

SANAYİ ÜRETİMİ EKİMDE DARALDI

Sanayi üretimi yıllık yüzde 3,1 azalırken, son 5 aydır yıllık bazda gerileme sürdü.

2024 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %3,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,6 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,9 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,0 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,3 arttı.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN DEĞERLENDİRME

X üzerinden açıklama yapan ve bugün açıklanan verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şunları söyledi:

"Uyguladığımız programın kısa vadeli etkileri ve zayıf dış talep sonucunda sanayi üretimi yılın ilk on ayında sınırlı daraldı. İşgücü piyasası bu gelişmeye rağmen dayanıklılığını sürdürüyor. Son bir yılda istihdam 1 milyonun üzerinde arttı. İşsizlik oranı mevsimsel düzeltilmiş olarak ekimde yüzde 8,8 gerçekleşti.

Önümüzdeki yıl küresel finansal koşullar, ticaret büyümesi ve emtia fiyatlarının ülkemiz için daha destekleyici olmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra reel sektörde iyileşen güvenin ve dezenflasyon sayesinde oluşacak daha elverişli yurtiçi finansal koşulların ekonomik aktiviteyi olumlu etkilemesini öngörüyoruz.

Programımız sayesinde sağlamlaşan makro temellerimiz sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümeye zemin oluşturuyor."