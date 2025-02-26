Savunma Sanayii şirketlerine müjde! Teminatsız büyük destek açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Vakıf Leasing Genel Müdürü Metin Özetçi, savunma sanayi firmalarına yönelik işbirliğiyle oluşturdukları “Finansal Kiralama Desteği”ni tanıttılar. Bu destek kapsamında firmalardan teminat istenmeyecek, geri ödeme süresi 60 aya kadar uzatılabilecek ve kiralama süresi planlı olacak.

Savunma sanayi şirketlerine finansal kiralama desteği geliyor. Finansal Kiralama Desteği", Görgün ve Vakıf Leasing Genel Müdürü Metin Özetçi'nin katılımıyla, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda (SSB) gerçekleştirilen toplantıda tanıtıldı. Savunma sanayi şirketlerine teminat istemeyen bu destek ile şirketler 60 aya kadar ödeme yapabilecekleri kiralama imkanı bulacak.

SAVUNMA SANAYİİ BU DESTEK İLE ŞAHLANACAK

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Vakıf Leasing işbirliğiyle oluşturdukları "Finansal Kiralama Desteği"ni tanıttı. Şirketlerin, son iki yılda 20 milyar dolarlık savunma sanayi sözleşmesi imzaladıklarını vurgulayan Görgün, teslimatlar ile ihracatın arttığını kaydetti.

Görgün, Vakıf Leasing işbirliğiyle oluşturdukları "Finansal Kiralama Desteği"nde diğer kredi mekanizmalarından farklı olarak teminat istenmeyeceğini belirterek, "Geri ödeme süresinin 1 yıla kadar olmaması ve 60 ay gibi bir süreyle geri ödeme, kiralama süresinin planlanmış olması avantaj sağlayacak." dedi.

TEMİNAT İSTEMEYEN FİNANSAL KİRALAMA DESTEĞİ GELİYOR

Vakıf Leasing Genel Müdürü Metin Özetçi de yaptıkları işbirliğiyle, savunma sanayisinin yerli ve milli üretim vizyonuna destek olacaklarını, her türlü makine ve ekipman alımına finansman desteği sağlayacaklarını açıkladı. Özetçi, uygun ödeme koşullarıyla, üreticilerin finansman ihtiyaçlarına çözüm sunacaklarının altını çizdi.

31 ARALIK'A KADAR BAŞVURULAR AÇIK OLACAK

Finansal Kiralama Desteği, bütün savunma sanayi firmalarına açık olacak.