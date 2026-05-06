Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Savunma sanayisinden milli gelire 20 milyar dolarlık katkı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA'ya katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat savunma ve havacılık sanayisi ihracatına ilişkin açıklama yaptı. Bolat, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde ihracatının geçen yıl itibarıyla 10 milyar 50 milyon dolara yükseldiğini belirterek, "Bu yıl da ilk 4 ayda yüzde 28 artışımız var. 2,8 milyar doları aştık." dedi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 15:04

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı" devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türk sanayisinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.
Fuar alanının tamamı doluyken, yurt dışından 8 bin profesyonel ziyaretçi kayıt yaptırdı ve 100'den fazla heyet alım görüşmeleri gerçekleştirdi.
Etkinlik kapsamında firmalar tarafından 10 milyar doların üzerinde sözleşme imzalanması bekleniyor.
Savunma ve havacılık ihracatı son 20 yılda 248 milyon dolardan 10 milyar 50 milyon dolara ulaştı ve bu yılın ilk 4 ayında yüzde 28 artışla 2,8 milyar doları aştı.
Türkiye'de savunma ve havacılık endüstrisinde toplam 3.500 firma faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 100 bin vasıflı iş gücü bulunuyor.
Savunma sanayisinde 100 milyar dolarlık bir proje stoku mevcut ve sektör, milli gelire 20 milyar dolarlık katkı sağlıyor.
Geçen yıl roket, füze ve akıllı mühimmattan 3,7 milyar dolar, insansız hava araçlarından ise 2,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinliği ziyaret eden Bolat, alandaki incelemelerinin ardından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) standında gazetecilere yaptığı açıklamada, SAHA 2026'nın Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki en gelişmiş fuarlarının başında geldiğini söyledi.

Burada Türkiye'nin sanayide, teknolojide, bilimde ve telekomünikasyonda en zengin ve en iyi ürünlerinin tanıtıldığını dile getiren Bolat, etkinliğin Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen prestijli fuar statüsünde olduğunu bildirdi.

Bolat, 100 bin metrekarelik fuar alanının tamamının dolu olduğunu, yurt dışından 8 bin profesyonel ziyaretçinin kayıt yaptırdığını, 100'den fazla heyetin alım görüşmeleri gerçekleştirdiğini kaydederek, "10 milyar doların üzerinde bir sözleşme imzalanması bekleniyor firmalarımız tarafından. Türk sanayisi, savunma sanayisi ve havacılık endüstrisi için çok değerli bir fuar." diye konuştu.

"SAVUNMA SANAYİSİNDE 100 MİLYAR DOLARLIK PROJE STOKU VAR"

Bakan Bolat, fuarın Türk savunma sanayisindeki yerlileşme oranına ve bu alanda ekosistem oluşmasına sağladığı katkıdan bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Savunma ve havacılık ihracatında) Türkiye son 20 yılda, 248 milyon dolardan 10 milyar 50 milyon dolara geçen yıl itibarıyla çıktı. Bu yıl da ilk 4 ayda yüzde 28 artışımız var. 2,8 milyar doları aştık. Geçen yıl ilk defa 10 milyar dolar ihracat barajını aşmıştık. Bu ihracat birçok firma tarafından gerçekleştiriliyor. Ana kütledeki büyük marka kuruluşlarımız altta binlerce firmaya ürün yaptırıyor. Türkiye'de toplam 3 bin 500 firma savunma ve havacılık endüstrisinde kurulu. 100 bine yakın yüksek donanımlı, vasıflı iş gücü, AR-GE personeli var. Bu anlamda Türkiye, yurt dışından yurt içine beyin göçü sağlıyor. Özellikle de 100 milyar dolarlık bir proje stoku var savunma sanayisinde icraatta. Ülkemize, milli gelirimize 20 milyar dolarlık katkı sağlayan bir sektörden bahsediyoruz."

YURT DIŞINDAN BÜYÜK BİR İSTEK VAR

Ticaret Bakanı Bolat, Türk savunma ve havacılık ürünlerine yurt dışından büyük bir istek ve ilgi bulunduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Az önce Kanadalı Tedarik Bakanı (Kanada'nın Tedarikten Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Fuhr) ile görüştüm. Güçlü bir heyetle buraya geldiklerini söylediler. Türkiye ile savunma ve havacılık alanında mutlaka hem hükümet düzeyinde hem de firmalar düzeyinde işbirliğini artırmak için buraya geldiğini ifade etti. Diğer batılı, kuzeyli, güneyli, doğulu birçok ülkeden askeri yetkililer, tedarik yöneticileri, uzmanlar burada. Herkes burada çok memnun, çok büyük bir katılım var. Vatandaşlarımızın da bu fuara katılmaları ve ülkemizin sanayide geldiği çok ileri, güçlü seviyeyi görmeleri onları gururlandıracaktır."

Bolat, kendilerinin de Ticaret Bakanlığı olarak savunma ve havacılık ihracatının artması için ilgili şirketlerle çeşitli destek mekanizmaları ve projelerde bir araya geldiklerini ve her türlü desteği sağladıklarını belirterek, bu alanda sunulan teşvik ve desteklere ilişkin detayları paylaştı.

ROKET, FÜZE VE AKILLI MÜHİMMATTA 3,7 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Bakan Bolat, Türkiye'nin geçen yıl roket, füze ve akıllı mühimmatta 3,7 milyar dolar, insansız hava araçlarında ise 2,1 milyar dolarlık ihracat yaptığını kaydederek, kara ulaştırma araçları sektöründe de güçlü olduklarını söyledi.

Bunun yanı sıra hava savunma sistemleri ve Çelik Kubbe benzeri sistemler gibi birçok alanda ilerlediklerini dile getiren Bolat, "Türkiye'de hem güçlü bir müteşebbis kabiliyeti var hem de teknolojiye, inovasyona yatkın bir genç nesil ve müteşebbis grubu var. Bunları doğru politikalarla, tedbirlerle ve istikrarlı, güçlü bir yönetimle bir araya getirdiğimizde işte ortaya bu muazzam eserler çıkıyor." ifadelerini kullandı.

