Ekonomi
Selden etkilenen üreticilere 586 milyon lira hasar ödemesi yapılacak

TARSİM, Antalya'daki selden etkilenen ve dosya işlemleri tamamlanan sigortalı üreticilere 257 milyon lira öderken, işlemleri tamamlanacak üreticilere de 329 milyon lira daha hasar ödemesi gerçekleştirecek.

Son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerine bağlı olarak meydana gelen olağanüstü hava olaylarında ve şiddetinde artışlar yaşanıyor. Tarımsal faaliyetler de bu durumdan en fazla etkilenen alanların başında geliyor. Seracılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı Antalya ve ilçelerinde, geçen haftalarda şiddetli yağış sonrasında sel ve su baskınları meydana geldi. Afetin ardından TARSİM ekipleri hasar tespiti için sahada çalışmalara başladı.

TARSİM'den edinilen bilgiye göre, Devlet Destekli Sera Sigortası kapsamında 21 Ocak itibarıyla Antalya'daki sigortalı üreticilerden 2 bin 287 ihbar alındı. Bu ihbarların, 1218'ini sel ve su baskını, 202'sini fırtına, 191'ini hortum, 634'ünü dolu ve 42'sini kar ağırlığı kaynaklı hasarlar oluşturdu.

Yapılan ihbarların değerlendirilmesinin ardından TARSİM tarafından görevlendirilen eksperler hasar tespit işlemlerini gerçekleştirdi. Bu doğrultuda, hasar dosya işlemleri tamamlanan sigortalı üreticilere 257 milyon lira hasar ödemesi yapıldı. Dosya işlemleri tamamlanacak üreticilere de 329 milyon lira daha hasar ödemesinde bulunulacak. Böylece, toplam 586 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirilmiş olacak.

Selden etkilenen üreticilere 586 milyon lira hasar ödemesi yapılacak

2025'TE 3,8 MİLYON POLİÇE ÜRETİLDİ

Ayrıca Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nde 2025 yılında tüm tarım sigortası branşlarında 3,8 milyon poliçe üretildi. Sigortalı üreticilerin ödediği prim tutarı 20,1 milyar lira, devletin prim desteği 25 milyar lira olurken, 1,7 trilyon liralık tarımsal varlık güvence altına alındı. Sistem çerçevesinde 44,5 milyon dekar alan ile 30,8 milyon büyük ve küçükbaş hayvan sigortalandı. Bitkisel ürünleri, seraları ve hayvanları zarar gören üretici ile yetiştiricilere 35 milyar lira hasar ödemesi yapıldı.

Selden etkilenen üreticilere 586 milyon lira hasar ödemesi yapılacak

SİGORTA YAPTIRMAK HAYATİ

Üreticilerin, çeşitli risklere ve doğal afetlere karşı önlemlerini zamanında alarak, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'ne üye sigorta şirketlerinin yetkili acenteleri aracılığıyla sigorta yaptırması önem taşıyor.

Sigorta yaptırmak için öncelikle seraların ve içindeki ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen kayıt sistemleri üzerinde kayıt altına alınması veya mevcut kayıtların güncellenmesi gerekiyor. Kayıt altına alınan ve risk değerlendirmesi sonucuna göre sigortaya kabulü uygun görülen seralar, güvence altına alınabiliyor.

Selden etkilenen üreticilere 586 milyon lira hasar ödemesi yapılacak

Sera sigortasında, örtü malzemesi, konstrüksiyon ve teknik donanım ile serada yetiştirilen ürünler için dolu, yangın, fırtına, hortum, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını ile enkaz kaldırma masrafı, teminat kapsamında yer alıyor.

Sigortalı üreticiler, teminat kapsamındaki riskin gerçekleştiğini öğrendiği andan itibaren en geç 24 saat içinde "ALO TARSİM 172 Çağrı Merkezi", TARSİM mobil uygulaması veya "www.tarsim.gov.tr" üzerinden ya da acenteler aracılığıyla TARSİM'e hasar ihbarında bulunabiliyor.

Selden etkilenen üreticilere 586 milyon lira hasar ödemesi yapılacak

TAZMİNATLAR EN GEÇ 30 GÜN İÇİNDE ÖDENİYOR

Hasar tespitleri TARSİM tarafından görevlendirilen eksperler tarafından yapılıyor. Hasar dosyasının tamamlanmasının ardından kesinleşmiş tazminat tutarları, en geç 30 gün içinde sigortalıya banka kanalıyla ödeniyor.

Devlet Destekli Tarım Sigortası poliçesi yaptırmaya karar verildiğinde, Bitkisel Ürün Sigortası branşı özelinde ürünlere göre değişiklik gösteren son poliçe kabul tarihlerine de dikkat edilmesi gerekiyor. Söz konusu tarihlere, "www.tarsim.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Hayvan hayat ve sera sigortalarında ise poliçeler her zaman düzenlenebiliyor. Poliçe düzenlenmesi esnasında üreticilerin, verim, ekip dikilen ürün bilgisi, ürün birim fiyatı ve hasat tarihi gibi kriterlere dikkat etmesi, poliçenin teminat kapsamı ve hasar anında neler yapılması gerektiği gibi koşullar hakkında acente yetkilisine danışması önem taşıyor.

