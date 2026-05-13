Selin vurduğu Samsun Havza'ya İçişleri Bakanlığı'ndan 50 milyonluk ödenek

Samsun’un Havza ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışların ardından meydana gelen su taşkınları sonrası, İçişleri Bakanlığı tarafından ilk etapta 50 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi.

Özetle

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, özellikle Havza ilçesinde Hacı Osman Deresi’nin taşması sonucu İcadiye, 25 Mayıs, Bahçelievler ve Medrese Mahallelerinde su taşkınlarının yaşandığı, toplam 137 ihbar alındığı bildirildi. Taşkınların ardından Valilik koordinasyonunda Samsun Büyükşehir Belediyesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının bölgeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, bin 63 personel, 85 iş makinesi, 41 kamyon/kamyonet ve 214 araçla sahada yoğun çalışma yürütüldüğü ifade edildi. Ekiplerin taşkının yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

AFAD BAŞKANLIĞI'NDAN VALİLİK EMRİNE ÖDENEK

Açıklamada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla AFAD Başkanlığı tarafından, taşkından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve oluşan hasarın giderilmesi amacıyla Samsun Valiliği emrine ilk etapta 50 milyon TL acil yardım ödeneği aktarıldığı duyuruldu. Valilik ayrıca taşkından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.