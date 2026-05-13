Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa ve Samsun'da meydana gelen sel felaketinin ardından her iki ilde faaliyet gösteren vakıfları 30 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Göktaş duyurdu: Şanlıurfa ve Samsun'daki sel felaketinde SYDV'ye 30 milyon liralık kaynak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa ve Samsun'daki sel felaketi sonrası bu illerde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 30 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu. Selden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. SYDV ekipleri saha incelemesi, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Psikososyal Destek Ekipleri de afet bölgesinde vatandaşlara destek hizmeti veriyor.

ACİL VE TEMEL İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Şanlıurfa ve Samsun'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bu kapsamda, afetten etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, her iki ilimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na (SYDV) 30 milyon lira tutarında kaynak aktardık.

EKİPLER SAHADA

SYDV ekiplerimiz; saha incelemesi, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmalarını ilgili kurumlarla koordine içinde yürütmeye devam ediyor. Psikososyal Destek Ekiplerimiz ile ilk andan itibaren sahadayız. Afetten etkilenen vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti veriyoruz. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

https://x.com/MahinurOzdemir/status/2054581790317154778