Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Bakan Göktaş duyurdu: Şanlıurfa ve Samsun'daki sel felaketinde SYDV'ye 30 milyon liralık kaynak

Şanlıurfa ve Samsun'da aşırı yağışın neden olduğu sel felaketiyle ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na 30 milyon liralık bir kaynak aktarıldı. Gelişme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bakan Göktaş duyurdu: Şanlıurfa ve Samsun'daki sel felaketinde SYDV'ye 30 milyon liralık kaynak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 20:49
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 20:49

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ve 'da meydana gelen sel felaketinin ardından her iki ilde faaliyet gösteren vakıfları 30 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Göktaş duyurdu: Şanlıurfa ve Samsun'daki sel felaketinde SYDV'ye 30 milyon liralık kaynak

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa ve Samsun'daki sel felaketi sonrası bu illerde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 30 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu.
Selden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.
SYDV ekipleri saha incelemesi, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.
Psikososyal Destek Ekipleri de afet bölgesinde vatandaşlara destek hizmeti veriyor.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Bakan Göktaş duyurdu: Şanlıurfa ve Samsun'daki sel felaketinde SYDV'ye 30 milyon liralık kaynak

ACİL VE TEMEL İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Şanlıurfa ve Samsun'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bu kapsamda, afetten etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, her iki ilimizde faaliyet gösteren ’na (SYDV) 30 milyon lira tutarında kaynak aktardık.

Bakan Göktaş duyurdu: Şanlıurfa ve Samsun'daki sel felaketinde SYDV'ye 30 milyon liralık kaynak

EKİPLER SAHADA

SYDV ekiplerimiz; saha incelemesi, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmalarını ilgili kurumlarla koordine içinde yürütmeye devam ediyor. Psikososyal Destek Ekiplerimiz ile ilk andan itibaren sahadayız. Afetten etkilenen vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti veriyoruz. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

https://x.com/MahinurOzdemir/status/2054581790317154778

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsun'da sel felaketi! Vali Tavlı'dan Havza açıklaması: "Can kaybı yok zarar büyük"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsun'u sel aldı! Havza'daki okullarda eğitime ara verildi
ETİKETLER
#Şanlıurfa
#Samsun
#Yardım
#sel felaketi
#Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıfları
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.