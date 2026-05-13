Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak ve sel uyarısı yaptığı Samsun'un Havza ilçesinde yağış nedeniyle bazı bölgelerde taşkın ve sel meydana geldi. İlçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nde su seviyesi yükseldi.

HABERİN ÖZETİ Samsun'u sel aldı! Havza'daki okullarda eğitime ara verildi Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak ve sel uyarısı yaptığı Samsun'un Havza ilçesinde yağış nedeniyle bazı bölgelerde taşkın ve sel meydana geldi, bazı okullarda eğitime ara verildi. İlçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Sağanak nedeniyle bazı ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, yollarda su birikintileri oluştu. Selden etkilenen 25 Mayıs İlkokulu, Çayırözü İlkokulu ve Merkez İlkokulunda eğitime bir gün ara verildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, can kaybı ve yaralanma olmadığını ancak iş yerlerinde ciddi zararların bulunduğunu belirtti. Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, selin durduğunu ve mal kayıpları olduğunu ifade etti.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Bazı bölümlerinde taşkınların oluştuğu derede, belediye ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Yollarda su birikintileri oluştu.

HAVZA İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen taşkın ve selden okullar da etkilendi. Bazı okullarda hasar ve temizlik çalışması ihtiyacı oluşurken, olumsuz hava koşulları nedeniyle Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

SAMSUN VALİSİ: CİDDİ ZARARLAR MEVCUT

Samsun Valisi Orhan Tavlı, taşkına ilişkin yaptığı açıklamada, kendilerine herhangi bir can kaybı ve yaralanma bilgisinin gelmediğini söyledi. Tüm ekiplerle sahada olduklarını vurgulayan Tavlı, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız bulunmuyor. Yaralanmaya ilişkin de bir ihbar almadık. Ancak iş yerlerinde ciddi zararlar mevcut. En kısa sürede yaraları saracağız" ifadelerini kullandı.

HAVZA BELEDİYE BAŞKANI: SEL DURDU

Olay yerinde incelemelerde bulunan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise "Tüm Havzalı hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Mal kayıplarımız var ama inşallah can kaybımız yoktur. Şu ana kadar bir ihbar gelmemiştir. Ama maalesef dükkanlarımızı, iş yerlerimizi sel basmıştır. Şu anda sel durmuştur." dedi.

Öte yandan vatandaşlara ait özel iş makineleri de sahada temizlik çalışmalarına katıldı.