Meteoroloji gün vererek uyardı! 81 ile kuvvetli sağanak geliyor: Sakın şemsiyesiz çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Mayıs Salı güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, bugün birçok kentte sağanak görüleceği bildirildi. Ege ve Akdeniz kıyılarında yazdan kalma günler beklenirken, Trakya, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde kuvvetli sağanak etkisini arttıracak. Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Öte yandan yapılan değerlendirmede, perşembe günü için alarm verildi. Yayımlanan hava tahmin raporuna göre, perşembe günü 81 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışlar cuma günü de devam edecek fakat yağışlar Marmara ve Akdeniz kıyılarını terk edecek.
|Bölge
|İl
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu
|Notlar
|MARMARA
|ÇANAKKALE
|23
|Parçalı ve çok bulutlu
|MARMARA
|İSTANBUL
|24
|Parçalı ve çok bulutlu
|MARMARA
|KIRKLARELİ
|25
|Parçalı ve çok bulutlu
|Öğle ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
|MARMARA
|SAKARYA
|28
|Parçalı ve çok bulutlu
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|EGE
|A.KARAHİSAR
|23
|Parçalı ve çok bulutlu
|EGE
|DENİZLİ
|30
|Parçalı ve çok bulutlu
|EGE
|İZMİR
|28
|Parçalı ve az bulutlu
|EGE
|MUĞLA
|25
|Parçalı ve az bulutlu
|AKDENİZ
|ADANA
|27
|Parçalı ve az bulutlu
|Zamanla yer yer çok bulutlu
|AKDENİZ
|ANTALYA
|23
|Parçalı ve az bulutlu
|AKDENİZ
|BURDUR
|26
|Parçalı ve az bulutlu
|AKDENİZ
|HATAY
|28
|Parçalı ve az bulutlu
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|22
|Parçalı ve çok bulutlu
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
|İÇ ANADOLU
|ESKİŞEHİR
|25
|Parçalı ve çok bulutlu
|Bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|İÇ ANADOLU
|KONYA
|26
|Parçalı ve çok bulutlu
|İÇ ANADOLU
|NEVŞEHİR
|21
|Parçalı ve çok bulutlu
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|22
|Parçalı ve çok bulutlu
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
|BATI KARADENİZ
|DÜZCE
|27
|Parçalı ve çok bulutlu
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|BATI KARADENİZ
|KASTAMONU
|22
|Parçalı ve çok bulutlu
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
|BATI KARADENİZ
|ZONGULDAK
|23
|Parçalı ve çok bulutlu
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|26
|Parçalı ve çok bulutlu
|Öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|ARTVİN
|23
|Parçalı ve çok bulutlu
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|SAMSUN
|21
|Parçalı ve çok bulutlu
|Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|TRABZON
|19
|Parçalı ve çok bulutlu
|Gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|17
|Parçalı ve çok bulutlu
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|DOĞU ANADOLU
|KARS
|18
|Parçalı ve çok bulutlu
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|DOĞU ANADOLU
|MALATYA
|26
|Parçalı ve çok bulutlu
|Saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|DOĞU ANADOLU
|VAN
|17
|Parçalı ve çok bulutlu
|Bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|27
|Parçalı ve çok bulutlu
|Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|MARDİN
|25
|Parçalı ve çok bulutlu
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|SİİRT
|25
|Parçalı ve çok bulutlu
|Bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|ŞANLIURFA
|29
|Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çorum çevrelerinde yer yer kuvveli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
