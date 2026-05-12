Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji gün vererek uyardı! 81 ile kuvvetli sağanak geliyor: Sakın şemsiyesiz çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, bugün birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Türkiye'nin büyük bir bölümü sağanak yağışa teslim olurken, Ege ve Akdeniz kıyılarında ise sıcaklıkların 29 dereceye kadar yükseleceği bildirildi. Öte yandan perşembe günü için sağanak alarmı verildi. İşte 12 Mayıs Salı güncel hava durumu...

Genel Müdürlüğü 12 Mayıs Salı güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, bugün birçok kentte sağanak görüleceği bildirildi. Ege ve Akdeniz kıyılarında yazdan kalma günler beklenirken, Trakya, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde kuvvetli sağanak etkisini arttıracak. Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Mayıs Salı güncel hava tahmin raporuna göre, birçok kentte sağanak görülecek ve Perşembe günü 81 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Ege ve Akdeniz kıyılarında yazdan kalma günler beklenirken, Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli sağanak etkisini arttıracak.
Yağışlar, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Perşembe günü için 81 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Yağışlar cuma günü de devam edecek fakat Marmara ve Akdeniz kıyılarını terk edecek.
ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR

Öte yandan yapılan değerlendirmede, perşembe günü için alarm verildi. Yayımlanan hava tahmin raporuna göre, perşembe günü 81 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışlar cuma günü de devam edecek fakat yağışlar Marmara ve Akdeniz kıyılarını terk edecek.

12 MAYIS SALI GÜNCEL HAVA DURUMU

BölgeİlSıcaklık (°C)Hava DurumuNotlar
MARMARAÇANAKKALE23Parçalı ve çok bulutlu
MARMARAİSTANBUL24Parçalı ve çok bulutlu
MARMARAKIRKLARELİ25Parçalı ve çok bulutluÖğle ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
MARMARASAKARYA28Parçalı ve çok bulutluAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGEA.KARAHİSAR23Parçalı ve çok bulutlu
EGEDENİZLİ30Parçalı ve çok bulutlu
EGEİZMİR28Parçalı ve az bulutlu
EGEMUĞLA25Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZADANA27Parçalı ve az bulutluZamanla yer yer çok bulutlu
AKDENİZANTALYA23Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZBURDUR26Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZHATAY28Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLUANKARA22Parçalı ve çok bulutluAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLUESKİŞEHİR25Parçalı ve çok bulutluBu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLUKONYA26Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLUNEVŞEHİR21Parçalı ve çok bulutluAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZBOLU22Parçalı ve çok bulutluAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZDÜZCE27Parçalı ve çok bulutluAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZKASTAMONU22Parçalı ve çok bulutluAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZZONGULDAK23Parçalı ve çok bulutluAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA26Parçalı ve çok bulutluÖğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZARTVİN23Parçalı ve çok bulutluAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZSAMSUN21Parçalı ve çok bulutluÖğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZTRABZON19Parçalı ve çok bulutluGece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLUERZURUM17Parçalı ve çok bulutluAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLUKARS18Parçalı ve çok bulutluAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLUMALATYA26Parçalı ve çok bulutluSaatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLUVAN17Parçalı ve çok bulutluBu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR27Parçalı ve çok bulutluÖğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLUMARDİN25Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUSİİRT25Parçalı ve çok bulutluBu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLUŞANLIURFA29Parçalı ve çok bulutlu

