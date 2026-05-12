Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Mayıs Salı güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, bugün birçok kentte sağanak görüleceği bildirildi. Ege ve Akdeniz kıyılarında yazdan kalma günler beklenirken, Trakya, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde kuvvetli sağanak etkisini arttıracak. Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Meteoroloji gün vererek uyardı! 81 ile kuvvetli sağanak geliyor: Sakın şemsiyesiz çıkmayın Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Mayıs Salı güncel hava tahmin raporuna göre, birçok kentte sağanak görülecek ve Perşembe günü 81 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında yazdan kalma günler beklenirken, Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli sağanak etkisini arttıracak. Yağışlar, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Perşembe günü için 81 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışlar cuma günü de devam edecek fakat Marmara ve Akdeniz kıyılarını terk edecek.

ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR

Öte yandan yapılan değerlendirmede, perşembe günü için alarm verildi. Yayımlanan hava tahmin raporuna göre, perşembe günü 81 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışlar cuma günü de devam edecek fakat yağışlar Marmara ve Akdeniz kıyılarını terk edecek.

12 MAYIS SALI GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge İl Sıcaklık (°C) Hava Durumu Notlar MARMARA ÇANAKKALE 23 Parçalı ve çok bulutlu MARMARA İSTANBUL 24 Parçalı ve çok bulutlu MARMARA KIRKLARELİ 25 Parçalı ve çok bulutlu Öğle ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı MARMARA SAKARYA 28 Parçalı ve çok bulutlu Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EGE A.KARAHİSAR 23 Parçalı ve çok bulutlu EGE DENİZLİ 30 Parçalı ve çok bulutlu EGE İZMİR 28 Parçalı ve az bulutlu EGE MUĞLA 25 Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ ADANA 27 Parçalı ve az bulutlu Zamanla yer yer çok bulutlu AKDENİZ ANTALYA 23 Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ BURDUR 26 Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ HATAY 28 Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU ANKARA 22 Parçalı ve çok bulutlu Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İÇ ANADOLU ESKİŞEHİR 25 Parçalı ve çok bulutlu Bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU KONYA 26 Parçalı ve çok bulutlu İÇ ANADOLU NEVŞEHİR 21 Parçalı ve çok bulutlu Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ BOLU 22 Parçalı ve çok bulutlu Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. BATI KARADENİZ DÜZCE 27 Parçalı ve çok bulutlu Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ KASTAMONU 22 Parçalı ve çok bulutlu Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. BATI KARADENİZ ZONGULDAK 23 Parçalı ve çok bulutlu Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA 26 Parçalı ve çok bulutlu Öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ ARTVİN 23 Parçalı ve çok bulutlu Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ SAMSUN 21 Parçalı ve çok bulutlu Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ TRABZON 19 Parçalı ve çok bulutlu Gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU ERZURUM 17 Parçalı ve çok bulutlu Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU KARS 18 Parçalı ve çok bulutlu Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU MALATYA 26 Parçalı ve çok bulutlu Saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU VAN 17 Parçalı ve çok bulutlu Bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR 27 Parçalı ve çok bulutlu Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU MARDİN 25 Parçalı ve çok bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU SİİRT 25 Parçalı ve çok bulutlu Bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU ŞANLIURFA 29 Parçalı ve çok bulutlu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu,aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çorum çevrelerinde yer yer kuvveli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu