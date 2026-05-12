Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Samsun'da sel felaketi! Vali Tavlı'dan Havza açıklaması: "Can kaybı yok zarar büyük"

Samsun’un Havza ilçesinde Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen sel felaketi, iş yerlerini ve araçları savaş alanına çevirdi. Bölgede inceleme yapan Vali Orhan Tavlı, can kaybı yaşanmadığını ancak maddi hasarın ciddi boyutta olduğunu belirterek hasar tespit çalışmalarının başladığını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 22:57
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 23:00

Havza ilçesinde sel bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Orhan Tavlı, ilçe merkezindeki Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda iş yeri ve aracın zarar gördüğünü belirterek, "İş yeri sahiplerine ve vatandaşlarımıza dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız bulunmuyor. Yaralanmaya ilişkin de bir ihbar almadık. Ancak iş yerlerinde ciddi zararlar mevcut. Sahada temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, SASKİ, AFAD, Devlet Su İşleri ve Havza Belediyesi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Kolluk kuvvetlerimiz gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Sağlık ekiplerimizle birlikte tüm ekipler koordineli şekilde görev yapıyor. Temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede yaraları saracağız" dedi.

Samsun'da sel felaketi! Vali Tavlı'dan Havza açıklaması: "Can kaybı yok zarar büyük"

0:00 84
HABERİN ÖZETİ

Samsun'da sel felaketi! Vali Tavlı'dan Havza açıklaması: "Can kaybı yok zarar büyük"

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Havza ilçesinde Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu iş yerleri ve araçlar büyük zarar gördü.
Vali Orhan Tavlı, olay yerinde incelemelerde bulunarak iş yeri sahiplerine ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Selde can kaybı veya yaralanma bildirilmediği belirtildi.
İş yerlerinde ciddi zararlar olduğu ve temizlik, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, SASKİ, AFAD, Devlet Su İşleri ve Havza Belediyesi ekiplerinin bölgede çalıştığı ifade edildi.
Vatandaşlar, selin aniden bastırdığını ve iş yerleri ile araçlarının büyük zarar gördüğünü dile getirdi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Samsun'da sel felaketi! Vali Tavlı'dan Havza açıklaması: "Can kaybı yok zarar büyük"

VATANDAŞLAR FELAKETİ ANLATTI

Selde esnafın araç ve işyerleri büyük zarar gördü. Felaketi yaşayan vatandaşlardan Bahadır Kaya, "Böyle bir şeyi daha önce görmedik. Aniden yakalandık, mahsur kaldık. Yağmur bir anda bastırdı. Kepçeler gelip bizi kurtardı. Dükkanların hepsi zarar gördü. Havza şu anda felç durumda" diye konuştu.

Samsun'da sel felaketi! Vali Tavlı'dan Havza açıklaması: "Can kaybı yok zarar büyük"

Bayram Şenses ise "Her şey zarar gördü. Su seviyesi neredeyse boyumuzu aşacaktı. Araçları sürükleyip götürdü" ifadelerini kullandı.

Samsun'da sel felaketi! Vali Tavlı'dan Havza açıklaması: "Can kaybı yok zarar büyük"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Metin Akpınar’dan milyonluk hamle! Enerji şirketindeki hisselerini satışa çıkardı!
Yıldız oyuncu Jan Vesely kariyerini noktalıyor! Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymişti
ETİKETLER
#Geçmiş Olsun
#sel felaketi
#Hasar Tespiti
#Orhan Tavlı
#Havza Sel
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.