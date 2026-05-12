Yıldız oyuncu Jan Vesely kariyerini noktalıyor! Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymişti

Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe Beko forması da giyen Avrupa basketbolunun en önemli oyuncularından Jan Vesely, sezon sonunda kariyerini noktalayacağını duyurdu. 36 yaşındaki Çek oyuncu yaptığı açıklamada, "Unutulmaz yılların ardından, basketbol yolculuğumun bu bölümünü kapatma vakti geldi" dedi.

2014-2022 yılları arasında 8 sezon forması giyen, Avrupa basketbolunun en önemli oyuncularından Jan Vesely'den kritik bir açıklama geldi. 36 yaşındaki Çek oyuncu, sezon sonunda kariyerini noktalayacağını duyurdu.

Avrupa basketbolunun önemli oyuncularından ve bir dönem Fenerbahçe Beko forması da giyen Jan Vesely, sezon sonunda basketbol kariyerini noktalayacağını duyurdu.
Jan Vesely, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kariyerini noktalama kararını açıkladı.
36 yaşındaki Çek oyuncu, 2014-2022 yılları arasında 8 sezon Fenerbahçe Beko forması giydi.
Fenerbahçe Beko ile 2017'de EuroLeague şampiyonluğu yaşadı ve 2018-2019 sezonunda EuroLeague MVP'si seçildi.
Kariyerinde 414 EuroLeague maçına çıktı ve 1701 isabetli iki sayılık atışla organizasyon tarihinde zirvede yer alıyor.
Fenerbahçe Beko'dan ayrıldıktan sonra 4 sezondur Barcelona forması giyiyordu.
Jan Vesely, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Unutulmaz yılların ardından, basketbol yolculuğumun bu bölümünü kapatma vakti geldi. Belgrad'dan İstanbul'a ve Barselona'ya kadar sayısız mücadele, olağanüstü takım arkadaşları, antrenörler, en sadık taraftarlar, birçok galibiyet ve ağır mağlubiyetler, bir duygu fırtınası ve benimle sonsuza dek kalacak bir anı koleksiyonuyla onurlandırıldım." ifadelerini kullandı.

JAN VESELY'NİN KARİYERİ

NBA'de Washington Wizards ve Denver Nuggets formalarını giyen Vesely, 2014-2022 arasındaki Fenerbahçe Beko kariyerinde, 2017 yılında şampiyonluğu yaşarken, 2018-2019 sezonunda da Avrupa Ligi'nin MVP'si seçildi.

Çek pivot, 2016, 2018 ve 2019 yıllarında Avrupa Ligi'nin en iyi 5'inde yer aldı.

Kariyerinde 414 Avrupa ligi maçına çıkan Vesely, 1701 isabetli iki sayılık atışla organizasyon tarihinde bu alanda zirvede bulunuyor.

