Beşiktaş yeni transferini açıkladı! Siyah-beyazlılar Simay Kurt'u kadrosuna kattı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun sona ermesinin ardından takımlar yeni sezon kadro planlamaları doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Geride bıraktığımız sezonda aldığı 9 galibiyet ve 17 mağlubiyetle ligi 10. sırada tamamlayan Beşiktaş transfer çalışmaları kapsamında önemli bir hamleye imza attı.
Beşiktaş, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında libero Simay Kurt ile sözleşme imzaladı. Transfere ilişkin siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Simay Kurt'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Beşiktaş, tecrübeli libero Buse Kayacan Sonsırma ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını da duyurdu.
Simay Kurt, profesyonel voleybol kariyerin Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ta başladı. 25 yaşındaki oyuncu PTT Spor, Sarıyer Belediyespor ve Aras Kargo formalarını giydi.