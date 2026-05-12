Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Beşiktaş yeni transferini açıkladı! Siyah-beyazlılar Simay Kurt'u kadrosuna kattı

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Beşiktaş, kadrosunu yeni bir isimle güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki libero Simay Kurt ile sözleşme imzaladı. Beşiktaş'tan transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Simay Kurt'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş yeni transferini açıkladı! Siyah-beyazlılar Simay Kurt'u kadrosuna kattı
Vodafone 'nde 2025-2026 sezonunun sona ermesinin ardından takımlar yeni sezon kadro planlamaları doğrultusunda çalışmalarına başladı. Geride bıraktığımız sezonda aldığı 9 galibiyet ve 17 mağlubiyetle ligi 10. sırada tamamlayan Beşiktaş transfer çalışmaları kapsamında önemli bir hamleye imza attı.

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş yeni transferini açıkladı! Siyah-beyazlılar Simay Kurt'u kadrosuna kattı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonu için libero Simay Kurt ile sözleşme imzalarken, tecrübeli libero Buse Kayacan Sonsırma ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Beşiktaş, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında libero Simay Kurt ile sözleşme imzaladı.
Kulüp, Simay Kurt'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyerek şanlı formayla başarılar diledi.
Beşiktaş, tecrübeli libero Buse Kayacan Sonsırma ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Simay Kurt, profesyonel voleybol kariyerine Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ta başladı ve daha önce PTT Spor, Sarıyer Belediyespor ve Aras Kargo formalarını giydi.
SİMAY KURT TRANSFERİ AÇIKLANDI

Beşiktaş, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında libero Simay Kurt ile sözleşme imzaladı. Transfere ilişkin siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Simay Kurt'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Beşiktaş, tecrübeli libero Buse Kayacan Sonsırma ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını da duyurdu.

SİMAY KURT KİMDİR?

Simay Kurt, profesyonel kariyerin Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ta başladı. 25 yaşındaki oyuncu PTT Spor, Sarıyer Belediyespor ve Aras Kargo formalarını giydi.

