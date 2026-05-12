Beşiktaş'ta büyük temizlik: Sergen Yalçın ile devam kararı sonrası 9 futbolcunun bileti kesildi!

Beşiktaş’ta üst üste alınan başarısız sonuçların ardından gözlerin çevrildiği yönetim kanadından kritik hamle geldi. Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulu, yaptığı toplantı sonrası teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam etme kararı aldı. Güven tazeleyen 53 yaşındaki çalıştırıcı, vakit kaybetmeden tesislerin yolunu tutarak gelecek sezonun planlamasını masaya yatırdı.
Şampiyonluk hedefiyle girilecek yeni sezonda "sıfır hata" ile ilerlemek isteyen Sergen Yalçın, önceliği takımdan kiralık olarak ayrılan isimlere verdi. Siyah-beyazlıların farklı takımlara gönderdiği 11 futbolcudan sadece 2'si geçer not alabildi.
Genç yıldız Semih Kılıçsoy ve Arnavut on numara Ernest Muçi dışında kalan tüm oyunculara "kendinize kulüp bulun" talimatı verildi. Yalçın'ın bu hamlesi, kadroda yapılacak büyük revizyonun ilk sinyali olarak yorumlandı.
Beşiktaş'ın yeni sezon planlarında yer almayan ve teknik heyetin üzerini çizdiği 9 kişilik liste ise oldukça kabarık. Listenin başında yüksek maliyetli ve beklentilerin altında kalan isimlerin olması dikkat çekiyor.
|Sergen Yalçın'ın Kadroda Düşünmediği Futbolcular
|Al-Musrati
|Amir Hadziahmetovic
|Joao Mario
|Jean Onana
|Elan Ricardo
|Can Keleş
|Tayyip Talha Sanuç
|Emrecan Uzunhan
|Emrecan Terzi
Beşiktaş yönetiminin, teknik heyetin bu raporu doğrultusunda söz konusu oyuncuların menajerleriyle görüşmelere başlayarak ayrılık süreçlerini hızlandırması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, bu isimlerden boşalacak kontenjan ve bütçeyle Sergen Yalçın'ın istediği "nokta atışı" transferlere yönelecek.