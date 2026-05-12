Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Beşiktaş'ta büyük temizlik: Sergen Yalçın ile devam kararı sonrası 9 futbolcunun bileti kesildi!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Serdal Adalı yönetiminin "devam" dediği teknik direktör Sergen Yalçın, yeni sezonun kadro mühendisliği için düğmeye bastı. Radikal kararlar alan tecrübe teknik adam, tam 9 futbolcuyla ayrılık kararı aldı. İşte detaylar...

GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 16:21

’ta üst üste alınan başarısız sonuçların ardından gözlerin çevrildiği yönetim kanadından kritik hamle geldi. Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulu, yaptığı toplantı sonrası teknik direktör ile yola devam etme kararı aldı. Güven tazeleyen 53 yaşındaki çalıştırıcı, vakit kaybetmeden tesislerin yolunu tutarak gelecek sezonun planlamasını masaya yatırdı.

Beşiktaş yönetimi, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam kararı alarak, kadroda geniş çaplı bir temizlik ve yeni sezon planlaması yapmaya hazırlanıyor.
Sergen Yalçın'ın talebiyle, kiralık olarak ayrılan 11 futbolcudan sadece Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi gelecek sezon kadroda düşünülüyor.
Al-Musrati, Amir Hadziahmetovic, Joao Mario, Jean Onana, Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Emrecan Terzi gibi 9 futbolcunun kulüp bulması istendi.
Bu ayrılıklar sonrası boşalacak kontenjan ve bütçeyle Sergen Yalçın'ın istediği nokta atışı transferler yapılacak.
KADRODA BÜYÜK TEMİZLİK: SADECE İKİ İSİM KALDI

Şampiyonluk hedefiyle girilecek yeni sezonda "sıfır hata" ile ilerlemek isteyen Sergen Yalçın, önceliği takımdan kiralık olarak ayrılan isimlere verdi. Siyah-beyazlıların farklı takımlara gönderdiği 11 futbolcudan sadece 2'si geçer not alabildi.

Genç yıldız Semih Kılıçsoy ve Arnavut on numara Ernest Muçi dışında kalan tüm oyunculara "kendinize kulüp bulun" talimatı verildi. Yalçın'ın bu hamlesi, kadroda yapılacak büyük revizyonun ilk sinyali olarak yorumlandı.

İŞTE GÖZDEN ÇIKARILAN O İSİMLER

Beşiktaş'ın yeni sezon planlarında yer almayan ve teknik heyetin üzerini çizdiği 9 kişilik liste ise oldukça kabarık. Listenin başında yüksek maliyetli ve beklentilerin altında kalan isimlerin olması dikkat çekiyor.

Sergen Yalçın'ın Kadroda Düşünmediği Futbolcular
Al-Musrati
Amir Hadziahmetovic
Joao Mario
Jean Onana
Elan Ricardo
Can Keleş
Tayyip Talha Sanuç
Emrecan Uzunhan
Emrecan Terzi
Beşiktaş yönetiminin, teknik heyetin bu raporu doğrultusunda söz konusu oyuncuların menajerleriyle görüşmelere başlayarak ayrılık süreçlerini hızlandırması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, bu isimlerden boşalacak kontenjan ve bütçeyle Sergen Yalçın'ın istediği "nokta atışı" transferlere yönelecek.

