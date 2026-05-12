Spor
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlaması biletleri satışa çıktı! En ucuz bilet 190 TL

Galatasaray’ın 15 Mayıs’ta gerçekleşecek şampiyonluk kutlaması için biletleri satışa çıktı. Farklı kategorilerde yer alan biletlerin fiyatları belli olurken, en ucuz bilet 190,50 TL’den satışa sunuldu.

GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 17:45
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 17:45

, 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 19.05’te, Ali Sami Yen Spor Kompleksi ’ta düzenlenecek. Taraftarlar, öncelikli biletlerini 12 Mayıs Salı günü saat 17.00 ile 23.00 saatleri arasında passo.com.tr ve passo uygulamasından satın alabilecekler.

Galatasaray'ın 15 Mayıs 2026 Cuma günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenleyeceği şampiyonluk kutlamasının biletleri satışa çıktı.
Kutlama, 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 19.05'te gerçekleşecek.
Biletler, 12 Mayıs Salı günü saat 17.00 ile 23.00 saatleri arasında passo.com.tr ve passo uygulamasından satın alınabilecek.
Taraftarların öncelikli bilet alabilmesi için GSPlus uygulamasını indirip, GS Passo Taraftar kartı veya Passo üyelikleriyle passo.com.tr ve passo uygulamasından biletlerini alabilecekleri belirtildi.
En ucuz bilet fiyatı Kuzey ve Güney Alt/Üst Bloklar için 190,50 TL olarak açıklandı.
En pahalı bilet ise Saha İçi Paketi için 19.050,00 TL olarak belirlendi.
KUTLAMA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada şampiyonluk kutlaması biletleri hakkında yapılan açıklamada “Şampiyon Galatasaray, 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 19.05’te, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta taraftarla şampiyonluk kutlaması düzenleyecektir.

Taraftarların önce GSPlus uygulamasını indirip, ardından GS Passo Taraftar kartı veya Passo üyelikleriyle passo.com.tr ve passo uygulamasından Dört Dörtlük Gece’nin biletlerini satın alabilirler.” İfadeleri kullanıldı.

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlaması biletleri satışa çıktı! En ucuz bilet 190 TL

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATLARI

  • SAHA İÇİ PAKETİ - ₺19.050,00
  • DOĞU ALT BLOKLAR - ₺1.905,00
  • BATI ALT BLOKLAR - ₺1.905,00
  • DOĞU ÜST BLOKLAR - ₺500,00
  • BATI ÜST BLOKLAR - ₺500,00
  • KUZEY ALT BLOKLAR - ₺190,50
  • GÜNEY ALT BLOKLAR - ₺190,50
  • KUZEY ÜST BLOKLAR - ₺190,50
  • GÜNEY ÜST BLOKLAR - ₺190,50
