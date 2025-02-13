Sevgililer Günü öncesi gül fiyatları belli oldu! Tanesi serada ucuz çiçekçide pahalı

Sevgililer Günü yaklaşırken güller dalında 30 liradan satılıyor ancak ithal güller nedeniyle üreticiler fiyatların daha iyi olmasını bekliyor. Gül üreticileri, Hollanda’dan ithal gül geldiği için fiyatların düşük kaldığını bildirdi. E-ticaret sitelerinde ise Sevgililer Günü’ne özel gül fiyatları belirgin şekilde yükseldi.

İTHAL GÜL YERLİ GÜLÜN FİYATINI DÜŞÜRDÜ

Sevgililer Günü yaklaşırken Adana’nın Yüreğir ilçesinde gül mesaisi başladı. Sabahın erken saatlerinde gül seralarına giden işçiler gülleri kesiyor, dikenlerinden ayırıyor ve paketleyip satışa hazır hale getiriyor. Güller, dalında 30 liradan alıcı buluyor. Dönüme ortalama 6 bin adet gül verimi alınırken çiçekçiler, talebin yoğunluğundan dolayı oldukça memnun. Ancak 14 Şubat Sevgililer Günü için Hollanda’dan ithal edilen güller nedeniyle üreticilerde fiyatlar düşük seyrediyor. Öte yandan kentteki çiçekçilerde ise gülün tane fiyatı 100-150 liradan alıcı buluyor.

GÜL BUKETLERİNİN FİYATLARI 6 BİN LİRAYA DAYANDI

Gül buketlerinin fiyatları ise 700 TL ile 6 bin TL arasında değişiyor. E-ticaret sitelerinde 5’li kırmızı gül buketi 722 TL, 11’li beyaz gül buketi 1.349 TL ve 101 adet kırmızı gül ise 6.267 TL gibi yüksek fiyatlarla satılıyor. Pembe ve beyaz gül buketlerinin fiyatları ise 849 TL ile 1.315 TL arasında seyrediyor.

2025 Sevgililer Günü’nde, özellikle gençler arasında kelebek ve ayıcık buketlerine olan ilgi artmış durumda. Kelebek buketlerinin fiyatı 650 TL, ayıcık buketlerinin fiyatı ise 750 TL civarında. Fiyatlar arttı ama buna rağmen talep oldukça fazla. İnsanlar, sevdiklerine en güzel hediyeyi sunmak için çiçekleri tercih ediyor.

GÜL ÜRETİCİLERİ VE ÇİÇEKÇİ ESNAFINI '14 ŞUBAT' TELAŞI SARDI

Çukurova'nın önemli çiçek üretim merkezlerinden Mersin'de 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi gül üreticileri ve çiçekçi esnafını tatlı telaş sardı. Üreticiler hasat mesaisini tamamlarken, esnaf da mezatta en iyi gülü en uygun fiyata almak için adeta birbirleriyle yarıştı. Soğuk kış günlerinde binbir zahmetle seralarda yetiştirilen kırmızı güller, yoğun mesainin ardından sevgililerin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor.

Sıkça Sorulan Sorular 14 Şubat Sevgililer Günü'nün hikayesi nedir? Aziz Valentine'in idamı sonrası bu olay oldukça büyük bir ses getirmiş. Claudius'un askerlerin evlenmesine karşı tutumu ve birlikteliklerin engellenmesi de eklenince Aziz Valentine'in idam edildiği gün, M.S. 496'da Papa Gelasius tarafından Aziz Valentine Günü, Valentine's Day veya Sevgililer Günü olarak ilan edilmiş.