Seyyanen ve ara zam bekleyene kötü haber! Emin Yılmaz emekli ek ödemesi için kritik tarihi açıkladı

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL’den 20 bin TL’ye yükseltilmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçmiş olup Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemlerde taban aylık uygulamasının yerini pilot illerle başlayacağını ve hane gelirinin asgari ücretin altında kalması halinde farkın Hazine tarafından tamamlanmasını öngören “vatandaşlık maaşı” sisteminin alabileceğini belirterek seyyanen ya da ara zam beklentisi olanlar için çok önemli uyarıda bulundu.

En düşük emekli maaşında son durum nedir? Ne zaman kesinleşecek?

Emin Yılmaz: 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye yükseltilmesine ilişkin düzenleme, Meclis’e sunulan 13 maddelik “Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” içerisinde yer almaktadır. Bu teklifin 5. maddesiyle, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “16.881” ibaresi “20.000” şeklinde değiştirilmiştir.

Düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçmiştir. Meclis Genel Kurulu’nda görüşülüp kabul edilmesinin ardından Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ve Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecektir.

Bu ay yatan emekli maaşında zam farkını alamayan emekliler farklarını ne zaman alacak?

Emin Yılmaz: 2025 yılının son altı aylık enflasyonu yüzde 12,19 olarak açıklanmıştır. Yasal mevzuat gereği, açıklanan enflasyon oranı emekli maaşlarına fark olarak yansıtılmaktadır. Normal şartlarda SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz maaşlarını tahsis numarasının son hanesine göre ayın 17’si ile 28’i arasında almaktadır.

Şu an itibarıyla emekli maaşlarına enflasyon farkları yatırılmaya başlanmıştır. Ancak bu düzenlemeden 4 milyon 917 bin emeklimiz faydalanacaktır. Yani en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımızın 16.881 TL’lik kısmı maaşlara yansıtılmaya başlanmıştır.

20 bin liraya tamamlanacak olan 3.119 TL’lik fark, düzenleme resmiyet kazandıktan sonra ayrıca yatırılacaktır.

Hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Emin Yılmaz: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19,

en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımıza yüzde 18,48,

memur ve memur emeklilerimize ise yüzde 18,60 oranında fark verilmiştir.

En düşük emekli maaşı 20 bin lira olursa fazla prim ödeyenlerin mağduriyeti için ne yapılabilir?

Emin Yılmaz: Evet, burada en düşük emekli maaşına yüzde 18,48’lik bir artış yapılarak 20 bin liraya yükseltilmesi söz konusudur. Ancak diğer SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19 oranında artış yapılmıştır. Dolayısıyla arada yüzde 6,29’luk bir fark oluşmuştur.

20 bin TL ile geçim olur mu? Elbette hayır. Gönül ister ki emeklilerimizin tamamı insanca yaşayabilecek, rahat bir nefes alabilecek bir maaş seviyesine çıkarılsın.Emekli maaşları her altı ayda bir yaşanan enflasyon TÜFE verisi oranında artırılmaktadır. Ancak kök aylıkların taban aylığın altında kalması nedeniyle sıfır zam riski oluştuğundan, hükümet son dönemlerde en alttaki emeklilere fark vererek maaşları bu seviyeye tamamlamaktadır.

VATANDAŞLIK MAAŞI GELİYOR

Ben, bir sonraki dönemde yani 2026 Temmuz maaşı sonrası, 2027 Ocak ve sonraki altı aylık dönemlerde emekli maaşlarında bu şekilde bir düzenleme geleceğini tahmin etmiyorum. Bunun nedeni ise vatandaşlık maaşı uygulamasıdır.

Bu yıl pilot illerde uygulanacak, sonrasında tüm Türkiye’ye yayılacaktır. Burada hane içi asgari ücret kriteri devreye girecektir. Yani haneye giren toplam gelir asgari ücretin altında kalıyorsa, aradaki fark Hazine tarafından karşılanacaktır.

Örneğin; siz emeklisiniz ve emekli maaşınız dışında haneye giren başka bir gelir yok. Bu durumda asgari ücret ile emekli maaşı arasındaki fark hazineden tamamlanacaktır. Bu sistem devreye girdiğinde, emekli maaşlarında 6 aylık farklar üzerinden taban aylığa ekstra bir hazine desteği verilmeyecektir.

Bu benim öngörüm olup, nihai karar hükümet yetkililerinin açıklamaları ve yapılacak yasal düzenlemelerle netleşecektir.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamaları ek zam ya da düzeltme sinyali mi?

Emin Yılmaz: Sayın Devlet Bahçeli, grup toplantısında şu ifadeleri kullandı ve özellikle altını çizmek isterim:

“Emeklilerin derdi derdimiz, beklentileri beklentilerimizdir. En düşük emekli maaşı alan ve sayıları 5 milyona yaklaşan kardeşlerimizin sosyal ve ekonomik durumlarını iyileştirmek için gerekirse elimizi değil gövdemizi taşın altına koymalıyız. Onlar üzülürken bizler rahat olamayız, onları sefalet ücreti değil en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımalıyız. Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız.” Umarım Sayın Bahçeli’nin bu konudaki desteğini, yasanın Meclis süreçlerinde ve sonrasında hep birlikte görürüz.

Seyyanen zam ya da ara zam beklentiniz veya kulis bilginiz var mı?

Emin Yılmaz: Bu dönem için seyyanen zam ya da refah payı adı altında bir düzenleme beklemiyorum.