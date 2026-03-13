Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

SGK emeklilik iptalleriyle ilgili açıklama yaptı! Kaç kişinin maaşı kesildi?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren iddiaya SGK’dan yalanlama geldi. "İddialar gerçeği yansıtmıyor" diyen kurum, yoğun denetimler sonucu sadece 12 bin 209 kişinin emekliliğinin iptal edildiğini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
SGK emeklilik iptalleriyle ilgili açıklama yaptı! Kaç kişinin maaşı kesildi?
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 11:21

Sosyal Güvenlik Kurumu () "Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, söz konusu dönemde emekliliği iptal edilen kişi sayısının 12 bin 209 olduğunu bildirdi.

SGK emeklilik iptalleriyle ilgili açıklama yaptı! Kaç kişinin maaşı kesildi?

Kurumdan yapılan açıklamada, bazı basın organlarında "Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi" iddiasını içeren haberlerin yer aldığı hatırlatılarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılma gereği duyulduğu kaydedildi.

SGK emeklilik iptalleriyle ilgili açıklama yaptı! Kaç kişinin maaşı kesildi?

"İddianın gerçeği yansıtmadığı" vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "2021-2025 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan yoğun ve incelemeler sonucu 560 bin 540 kişi, sahte sigortalı olarak tespit edilmiştir. Belirtilen rakam, yalnızca sahte sigortalı olarak bildirilen kişi sayısını ifade etmekte olup, emeklilik iptallerine ilişkin bir veri niteliği taşımamaktadır. Yapılan bu incelemelerin sonucunda toplam 12 bin 209 kişinin emekliliği iptal edilmiştir. 4-a (SSK) kapsamında 9 bin 304 kişinin, 4-b (Bağ-Kur) kapsamında 2 bin 905 kişinin emekliliği iptal edilmiştir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cebimizi doğrudan etkileyecek: Ekonomist Hakan Çınar'dan korkutan Hürmüz uyarısı
Akaryakıta çifte zam! Tabela yeniden değişti: İşte 13 Mart 2026 Cuma güncel benzin, motorin, LPG fiyatı
ETİKETLER
#sgk
#denetim
#sahte sigorta
#Emeklilik Iptali
#Vatandaş Bilgilendirme
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.