SGK kolları sıvadı! Peşine düştüğü tam 88 bin kişiyi zor günler bekliyor

30 Haziran 2024 16:50 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 16:50

Gaziantep'te kafa kafaya facia! Otomobil ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te kafa kafaya facia! Otomobil ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var

Bakanlık ve TOKİ harekete geçti! Dar gelirli için uygun faizli konut kredisi başvuruları başlıyor

Bakanlık ve TOKİ harekete geçti! Dar gelirli için uygun faizli konut kredisi başvuruları başlıyor

Küçük paralarla nasıl zengin olunur? Küçük yatırımcı için doğru formülü paylaştı

Küçük paralarla nasıl zengin olunur? Küçük yatırımcı için doğru formülü paylaştı

SGK, o kişiler için harekete geçti. Bunu yapan iş yerlerine kapatılma cezası verilecek.

Sahte sigortalıları ise ağır cezalar bekliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdamla mücadelede tam 88.455 kişiyi tespit etti.

SAHTE SİGORTALI ÇALIŞANLARA BÜYÜK CEZALAR YOLDA

Sosyal Güvenlik Kurumu, sahte iş yeri olduğu tespit edilen 1533 işletmeyi kapatma kararı aldı.

SGK, sigortalı olarak çalışmadığı halde sigortalı gösterilen 88.455 kişi için de harekete geçti.

"Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu" üzerinden yürütülen çalışmalar kapsamında, sigortalı gibi gösterilen 88.455 kişinin de sahte sigortalılık kayıtları iptal edildi.

TÜRKİYE GENELİNDE YOĞUN DENETİMLER BAŞLADI

Yapılan denetimlerde toplam 101 bin 794 iş yeri incelemeye tutuldu ve 1533 iş yerinin sahte olduğu anlaşıldı.

88 bin 455 kişinin gerçekte çalışmadığı halde sigortalı gösterildiği ortaya çıktı.

SAHTE SİGORTALILARI İSE ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Hem sahte sigortalı olanları hem de sahte sigorta düzenleyenleri ağır cezalar bekliyor.

Sahte iş yerlerinin tescil kayıtları, e-sigorta şifreleri ve iş yeri sicil numaraları iptal edildi.

Verilen teşvikler ve destekler gecikme cezaları ve zamlarıyla birlikte geri tahsil edilecek.