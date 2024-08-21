SGK'dan kadınları sevindirecek haber geldi! Kayıtlı Kadın İstihdamı Projesi 2 başvuruları başladı

21 Ağustos 2024 14:52 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 15:10

Kadın işverenlere SGK ve Avrupa Birliği ortak çalışmasıyla destek sağlanacak. Kadın işverenlerin çalıştıracağı yeni bir kadın işçi için 8 ay boyunca net asgari ücret tutarına kadar yardım yapılacak. AB ile ortaklaşa finanse edilen Kayıtlı Kadın İstihdamı Projesi-2 başvuruları başladı. Destek sağlanacak iller kadın işverenlerin yoğunluğu dikkate alınarak seçilmiştir. Bu iller İstanbul, Ankara, Aydın ve Samsun oldu.

SGK 4 BİN 200 KADINA DESTEK VERECEK

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi-2 yeniden 4 ilde başladı.

Proje ile Türkiye'de kayıtlı kadın istihdamı açısından daha iyi seviyelere çıkmak hedefleniyor.

Türkiye işgücü piyasasında 4 bin 200 kadına destek sağlanacak. Kayıtlı Kadın İstihdamı Projesi 2 çalışmasından İstanbul, Ankara, Samsun ve Aydın illerinde toplam 2 bin 100 kadın işveren ve bu işverenlerin işletmelerinde istihdam edecekleri 2 bin 100 kadın işçi faydalanacak.

NET ASGARİ ÜCRET TUTARINA KADAR YARDIM

İstihdam edecekleri kadın sigortalı için asgari ücretin net tutarına kadar hibe desteği sağlanacak

Projeden faydalanmak isteyen kadın işverenler e-devlet üzerinden ön başvurularını yapabilir.

Ankara’da 500, İstanbul’da 800, Aydın’da 400 ve Samsun’da 400 kadın işverene işletmelerinde ilave olarak istihdam edecekleri kadın sigortalı için asgari ücretin net tutarına kadar hibe desteği verilecek.

Kesin kayıt aşaması ile ön kayıtlarını yapanlar arasından proje kriterlerine uygun kişiler verilecek randevu ile proje ofisine gelerek kesin kayıtlarını gerçekleştirecek.