Sıfır Atık Vakfı ile DEİK arasında işbirliği protokolü imzalandı

Sıfır Atık Vakfı ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) arasında Türk özel sektöründe sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımının yaygınlaştırılması ve Türkiye'nin bu alandaki deneyiminin uluslararası iş dünyasına aktarılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

DEİK'in Sarıyer'deki merkezinde düzenlenen imza töreninde konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, İstanbul Maltepe'deki bir binanın kısmen çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Türkiye'nin 81 ilinde kentsel dönüşüm süreçlerinin bir an önce tamamlanması gerektiğine inandığını belirten Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bu konuda güçlü bir irade ortaya koyduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kentsel dönüşüm konusundaki hassasiyetini bildiklerini söyledi.

Deprem bölgesindeki kentsel dönüşüm ve inşaat çalışmalarını birçok kez yerinde gözlemlediklerini anlatan Ağırbaş, devletin vatandaşları kentsel dönüşüme teşvik etmek amacıyla farklı kampanyalar yürüttüğünü kaydetti.

Ağırbaş, "Yarısı Bizden" kampanyası gibi uygulamalarla vatandaşların kentsel dönüşüm süreçlerine katılımının teşvik edildiğini belirterek, vatandaşlara devletin sunduğu imkanlardan yararlanıp binalarını dönüştürmeleri çağrısında bulundu.

Şehirlerde güvenli, huzurlu ve mutlu bir yaşamın sağlanması için devletin imkanlarını seferber ettiğini dile getiren Ağırbaş, vatandaşların da bu süreçte adım atmasının ve fedakarlık göstermesinin önem taşıdığını ifade etti.

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı ve Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Düzeyli Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde sıfır atık hareketinin küresel bir vizyona dönüştüğüne dikkati çeken Ağırbaş, "Dünya ortak evimiz" anlayışıyla hareketin 193 ülkede yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.

Ağırbaş, sıfır atık yaklaşımının kaynakların korunması, verimlilik, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmayı birlikte ele alan kapsamlı bir dönüşüm modeli haline geldiğini, bu vizyonun Türkiye'nin iklim ve çevre politikalarına yansımasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin önemli rol oynadığını söyledi.

Sıfır atığın yalnızca bir çevre politikası olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Ağırbaş, "Sıfır atık yalnızca bir çevre politikası değil, üretim, yatırım, rekabetçilik ve ekonomik kalkınma meselesidir. Bu nedenle özel sektörün bu dönüşümün merkezinde yer alması gerekiyor." dedi.

Özel sektörün süreçlere dahil edilmediği çalışmaların sürdürülebilirliğinin ve kalıcılığının tartışmalı olabileceğini belirten Ağırbaş, Sıfır Atık Hareketi'ni Türkiye'nin ve Türk sanayisinin geleceği açısından önemli gördüklerini kaydetti.

Avrupa'da sınırda karbon düzenlemeleri ve yeşil enerji kuralları başta olmak üzere farklı uygulamalarla sıfır atık yaklaşımını destekleyen adımlar atıldığına işaret eden Ağırbaş, bu gelişmelerin kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi uygulamalarının önemini artırdığını anlattı.

Ağırbaş, sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanındaki yatırımların desteklenmesi amacıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük finansman paketini açıkladıklarını belirterek, 10 milyar liralık paketin KOBİ'lerin ve şirketlerin bu alanlardaki projelerine katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim alanındaki yatırımların ölçeğini büyütmek için finansmanın önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Ağırbaş, bununla birlikte dönüşümün tüm sektörlere ve iş dünyasına yayılmasının da büyük önem taşıdığını kaydetti.

"SIFIR ATIK VE DÖNGÜSEL EKONOMİYLE ALAKALI YATIRIMLAR HIZLANACAK"

Ağırbaş, "Şu an itibarıyla 100 milyarlık bir finansman paketi öngörüyoruz. İnşallah o paketle beraber Türkiye'deki sıfır atık ve döngüsel ekonomiyle alakalı yatırımlar hızlanacak." diye konuştu.

DEİK'in iş konseyleri ve üye kuruluşları aracılığıyla sahip olduğu uluslararası iş ağının Türkiye'nin sıfır atık ve döngüsel ekonomi deneyiminin küresel iş dünyasına aktarılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu aktaran Ağırbaş, iki kurum arasında başlatılan işbirliğinin bu açıdan stratejik önem taşıdığını kaydetti.

Ağırbaş, sıfır atık vizyonunun uluslararası alandaki karşılığını haziran ayında ikincisi gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu'nda gördüklerini belirtti.

Forum kapsamında iş dünyasına yönelik toplantılar da düzenlediklerini belirten Ağırbaş, COP31'in yüksek düzeyli iklim şampiyonu olarak görevlendirilmesinin ardından bu süreçte DEİK'le çalışma kararı aldıklarını söyledi.

Ağırbaş, DEİK'i COP31 kapsamında iş dünyasına yönelik çalışmaların yürütülmesi ve temsil edilmesi konusunda görevlendirdiklerini, organizasyon kapsamında DEİK Başkanı Nail Olpak'ın liderliğinde iş dünyasına yönelik çeşitli toplantılar gerçekleştireceklerini aktardı.

Olpak'ın Emine Erdoğan tarafından Sıfır Atık Forumu Danışma Kurulu üyeliğine de getirildiğini dile getiren Ağırbaş, forumun kamu, özel sektör, finans, akademi ve sivil toplum kuruluşlarını ortak hedefler etrafında buluşturduğunu söyledi.

"Antalya'ya giden yol-iklim eylemi" yaklaşımıyla sıfır atık teması etrafında gerçekleştirilen forumun, farklı paydaşların bir araya gelmesinin dönüşümü hızlandırmadaki önemini ortaya koyduğunu belirten Ağırbaş, DEİK ile yapılan işbirliğini bu yaklaşımın ekonomik ayağını güçlendiren stratejik bir adım olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Ağırbaş, Türkiye'de oluşan sıfır atık ve döngüsel ekonomi deneyimini öncelikle Türk iş dünyasına, ardından uluslararası iş çevrelerine anlatmayı hedeflediklerini belirterek, COP31'de iklim gündemini yalnızca taahhütler üzerinden değil, yatırımlar, teknolojiler, finansman ve sahadaki somut uygulamalar üzerinden ele alacaklarını ifade etti.

Önümüzdeki yıl düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'na 192 ülkenin katılımını hedeflediklerine dikkati çeken Ağırbaş, Dünya Bankası, Dünya Ekonomik Forumu, dünyanın önde gelen üniversiteleri ve DEİK'in de aralarında bulunduğu güçlü bir paydaş ağıyla çalıştıklarını vurguladı.

Ağırbaş, "İnşallah 2027 yılında DEİK'in liderliğinde daha güçlü bir forum inşa edeceğiz." dedi.

"İKLİM DİPLOMASİSİNİ TİCARİ FAALİYETLERİMİZİN ANA UNSURLARINDAN BİRİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

DEİK Başkanı Nail Olpak ise sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi alanlarında özel sektörün rolünü değerlendirmek ve küresel sürdürülebilirlik gündemine katkı sağlayacak işbirliği alanlarını ele almak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) kısa süre kaldığını belirten Olpak, DEİK olarak bu süreçte iş dünyasının sağlayabileceği katma değeri ortaya koymaya çalıştıklarını ifade etti.

COP toplantılarının başlangıçta hükümetler arası iklim müzakerelerinin yürütüldüğü platformlar olarak öne çıktığını dile getiren Olpak, gelinen noktada iklim konularının ekonomi ve iş dünyasının da temel gündem maddeleri arasında yer aldığını kaydetti.

Olpak, yeşil ekonomiye geçiş, döngüsel ekonomi ve yeşil finansman gibi başlıkların küresel ticaretin yeniden şekillendiği bir dönemde iş dünyası açısından önem taşıdığına dikkati çekerek, bu kavramların bütününü "yeşil ekonomi" olarak değerlendirmeyi tercih ettiğini vurguladı.

İş dünyasının yeniden şekillenen küresel ticarette önemli ve kaçınılmaz sorumluluklar üstlendiğini vurgulayan Olpak, "Biz de DEİK olarak iklim diplomasisini ticari faaliyetlerimizin ana unsurlarından biri olarak görüyoruz. Atılacak adımlarda iş dünyamızın diğer kurumlarıyla birlikte hareket etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Olpak, COP31 gibi kapsamlı organizasyonlarda iş dünyası kuruluşlarının ve sivil toplum kurumlarının güvenilir ortaklarla çalışmak istediğini söyledi.

Sıfır Atık Vakfı ile farklı zamanlarda yakın işbirliği yürüttüklerini anlatan Olpak, vakfın başkanı ve ekibine iş dünyasını sürece dahil etmeleri dolayısıyla teşekkür etti.

Olpak, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ın COP31'in yüksek düzeyli iklim şampiyonu olarak belirlendiğine dikkati çekti.

Bu görev kapsamında yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları gibi devlet dışı aktörlerin iklim hedefleri doğrultusunda koordine edildiğini belirten Olpak, DEİK'in ticari diplomasi faaliyetlerine iklim diplomasisini de dahil ettiğini vurguladı.

Olpak, "DEİK ailesi olarak her zaman olduğu gibi iş dünyasıyla kamu arasında arayüz görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki bugün imzalayacağımız protokolle mevcut işbirliğimizi daha ileri bir seviyeye çıkararak başta döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı olmak üzere sürdürülebilirlik alanında birlikte güzel bir koordinasyon oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Törende, DEİK ile Sıfır Atık Vakfı arasındaki işbirliği protokolü imzalandı.

Protokolle sıfır atık ve döngüsel ekonomi çalışmalarının DEİK İş Konseyleri ve üye kuruluşlar nezdinde geliştirilmesi, eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin yürütülmesi, uluslararası ticaret heyetleri ve iş forumlarında sürdürülebilirlik gündeminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.