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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 10:46

Fon soruşturmasında 214 milyonerin kapısı çalınacak: 187 milyar liralık kazanç mercek altında

Fon soruşturmasında 141 kişi ile 73 şirketin toplam 187 milyar 653 milyon lira gelir elde ettiği belirlendi. İncelemelerde 13-16 Eylül tarihlerindeki işlemleri gerçekleştiren 214 şüphelinin TMSF’ye bildirildiğini ve haksız kazancın gönüllü iadesi için sürecin başlatıldığını açıkladı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Fon soruşturmasında 214 milyonerin kapısı çalınacak: 187 milyar liralık kazanç mercek altında
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 10:46

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Üç fondan 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı belirlenen 141 gerçek kişi ile 73 şirketin toplam 187 milyar 653 milyon lira gelir elde ettiği anlaşıldı.

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında 214 milyonerin kapısı çalınacak: 187 milyar liralık kazanç mercek altında

Bilgi Okunma süresi 44 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında, üç fondan elde edilen 187 milyar liranın üzerindeki gelirle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı ve yatırımcıların haklarını korumaya yönelik bir kanun teklifi hazırlandı.
Üç fondan toplamda 187 milyar 653 milyon lira gelir elde edildiği ve 141 gerçek kişi ile 73 şirketin bu kazançtan faydalandığı belirlendi.
TERA fonlarından yaklaşık 90 milyar, Pusula fonlarından 79 milyar ve Hedef fonlarından yaklaşık 18 milyar lira kar sağlandığı açıklandı.
Özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış gerçekleştiren 214 kişi mercek altına alındı.
Soruşturma kapsamında tespit edilen isimler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) bildirildi ve paranın iadesi için resmi bildirimler başladı.
AK Parti milletvekillerince hazırlanan kanun teklifiyle 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesi hedefleniyor.
Yatırımcılara tasfiye tamamlanana kadar kişi başına azami 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek ve gerçeğe aykırı kazanç elde edenler için isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak.
Bilgi Okunma süresi 44 saniyeye düşürüldü.
Fon soruşturmasında 214 milyonerin kapısı çalınacak: 187 milyar liralık kazanç mercek altında

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, soruşturma dosyasındaki rakamları aktardı; TERA fonlarından yaklaşık 90 milyar, Pusula fonlarından 79 milyar ve Hedef fonlarından yaklaşık 18 milyar lira kar sağlandığını ifade etti. Gürlek, özellikle dört tarihin öne çıktığını vurgulayarak fonlardan satış gerçekleştiren 214 kişinin mercek altına alındığını belirtti.

Fon soruşturmasında 214 milyonerin kapısı çalınacak: 187 milyar liralık kazanç mercek altında

4 GÜNDE MİLYARLIK HAREKET

Soruşturma sırasında yapay zeka sistemlerinden de destek alındığını ifade eden Gürlek, bahse konu tarihlerin 13, 14, 15 ve 16 Eylül olduğunu açıkladı.

Fon soruşturmasında 214 milyonerin kapısı çalınacak: 187 milyar liralık kazanç mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tespit edilen isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) bildirdi. TMSF'nin paranın iade edilmesi için resmi bildirimde bulunmaya başladığı, toplanan tutarın fon yatırımcıları için oluşturulan hesaplarda bir araya getirileceği öğrenildi. 

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

AK Parti milletvekillerinin, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili hazırladığı fon tasfiyesine yönelik geçici nitelikteki kanun teklifiyle yatırımcıların hakkının korunması, sürecin şeffaf yürütülmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında fon tasfiyesine yönelik kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı.

İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması beklenen teklifle 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek.

Teklifle her fonun kendi mal varlığının ve gerçek hak sahiplerinin tespit edilmesi, fon varlıklarının yatırımcıların ortak menfaati gözetilerek ekonomik değer kaybına yol açmaması, tasfiye edilmesi ve elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması amaçlanıyor.

Geçmiş tarihlerdeki nakit hareketlerinin bugünkü değerinin karşılaştırılabilmesi ve yatırımcıların mağduriyetinin denkleştirilebilmesi amacıyla da TÜFE ve Yİ-ÜFE değişim oranlarının aritmetik ortalamasına dayalı bir güncelleme yapılması ve çıkışların "ilk giren ilk çıkar" yöntemiyle mahsup edilmesi sağlanacak.

Yatırımcıların tasfiye tamamlanıncaya kadar hiçbir ödeme alamamasının önüne geçmek amacıyla net yatırım tutarı ve kesinleşmiş hak ve alacak tutarı aşılmamak üzere kişi başına azami avans niteliğinde 1 milyon lira ara ödeme yapılacak.

Dağıtılabilir nakdin bu tutarların tamamını karşılamaması halinde mevcut nakdin hak sahipleri arasında oransal dağıtılması sağlanacak, eşit durumdaki yatırımcılar arasında nesnel ve öngörülebilir bir yöntem kurulacak.

Net yatırım tutarı en düşük olan hak sahibinden başlanmak suretiyle ödeme yapılmasına ve/veya tüm hak sahipleri bakımından uygulanacak asgari bir ara ödeme tutarı belirlenerek bu tutara kadar ödeme yapılmasına Sermaye Piyasası Kurulunca karar verilebilecek.

Gerçeğe aykırı değerler üzerinden fondan tasfiye tarihinden önce çıkış yaparak olağan piyasa koşullarının üzerinde kazanç elde etmiş kişiler ile fon portföyünde yer alan ve fiyatlarının gerçeğe aykırı oluştuğu tespit edilen paylardan olağan getirinin üzerinde kazanç elde etmiş kişiler bakımından isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak.

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